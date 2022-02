Twitter wprowadza nową funkcję. Ma ochronić użytkowników przed atakami

Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Twitter rozszerza dostęp do funkcji zwanej trybem bezpieczeństwa, która ma dać użytkownikom zestaw narzędzi do obrony przed nadużyciami, które wciąż są problemem na jego platformie. Po raz pierwszy wprowadzony do małej grupy testerów we wrześniu ubiegłego roku, tryb bezpieczny zostanie dziś udostępniony w wersji beta dla większej liczby użytkowników na rynkach anglojęzycznych, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Irlandii i Nowej Zelandii.

Firma twierdzi, że rozszerzony dostęp pozwoli jej zebrać więcej informacji na temat działania tej fukcji i dowiedzieć się, jakie ulepszenia jeszcze wprowadzić. Tryb bezpieczny będzie również monitować użytkowników, gdy będą musieli go włączyć - informują przedstawiciele platformy.

Twitter boryka się z nieustanną walką ze jakością prowadzonych na platformie dyskusji. Gdy problem stał się palący, wprowadzono wiele poprawek i aktualizacji tak, aby zminimalizować ryzyko, stąd funkcje, które automatycznie ukrywały nieprzyjemne i obraźliwe odpowiedzi za jednym kliknięciem albo te, które pozwalałyby użytkownikom ograniczyć zasięg osób, które mogą odpowiadać na ich tweety, czy te, które pozwalają im ukryć się przed wyszukiwaniem i ostrzegać użytkowników o rozmowach, które zbaczają z toru.

Wysiłki te okazały się jednak niewystarczające. Tryb bezpieczny jest więc bardziej defensywny. Nie służy do proaktywnego kierowania rozmów we właściwym kierunku, ale zwyczajnie - do ochrony przed nienawistnymi komentarzami, których - wydaje się, że do takiego wniosku doszedł Twitter - po prostu nie da się wyeliminować.

Działa poprzez automatyczne, 7-dniowe blokowanie kont, które odpowiadają na oryginalnego nadawcę w używając mowy nienawiści lub wysyłają nieproszone, powtarzające się odpowiedzi — takie jak obelgi i nienawistne uwagi. W czasie, gdy tryb bezpieczny jest włączony, zablokowane konta nie mogą śledzić konta na Twitterze oryginalnego autora, widzieć jego tweetów i odpowiedzi ani wysyłać im bezpośrednich wiadomości. Jak będzie je wykrywał? Dzięki algorytmom, które wytypują konta podstawie języka użytego w odpowiedziach i ich relacji z autorem tweeta. Jeśli autor będzie podążał za odpowiadającym lub często wchodził w interakcję, konto nie zostanie zablokowane.

Główna idea Truby bezpiecznego polega na więc na automatyzacji - ma on bowiem działać przede wszystkim szybko. Ręczne usuwanie trolli okazało się bowiem nie efektywne, zwłaszcza gdy tweet staje się viralem. A takich sytuacji jest mnóstwo i zdarzają się nie tylko celebrytom i osobom publicznym, których „odwołania” trafiają na pierwsze strony gazet, ale także dziennikarkom, członkom zmarginalizowanych społeczności, a czasami nawet zwykłym ludziom.

Nie jest to również problem charakterystyczny dla Twittera — Instagram uruchomił podobny zestaw funkcji przeciwdziałających nadużyciom w zeszłym roku, po tym, jak kilku angielskich piłkarzy było zaciekle nękanych przez wściekłych fanów po porażce ich drużyny w finale Euro 2020.

We've issued a statement after a number of @England players were subjected to racist abuse online following the #EURO2020 final: https://t.co/B7gB180OQa — The FA (@FA) July 12, 2021

Na podstawie wczesnych opinii testerów, Twitter dowiedział się, że ludzie chcą więcej pomocy w określeniu, kiedy atak może się rozpocząć. W rezultacie firma twierdzi, że funkcja będzie teraz monitować użytkowników o włączenie jej, gdy system wykryje potencjalnie szkodliwe lub niezaproszone odpowiedzi. Te monity mogą pojawić się na domowej osi czasu użytkownika lub jako powiadomienie na urządzeniu, jeśli użytkownik nie jest obecnie na Twitterze. Powinno to pomóc użytkownikowi w szukaniu w ustawieniach Twittera, aby zlokalizować tę funkcję.

Wcześniej tryb bezpieczny był testowany przez 750 użytkowników. Wersja beta zostanie teraz udostępniona około 50% użytkowników (wybranych losowo) na obsługiwanych rynkach. Nie wiadomo, kiedy będzie udostępniona globalnie.