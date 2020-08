Tworzenie stron internetowych. Oto aktualne trendy

Fot.: Pexels, Pixabay - programowanie, cyberbezpieczeństwo, komputer

Technologie tworzenia stron internetowych dynamicznie zmieniają się. Każdego roku możemy obserwować nowe rozwiązania, które pozwalają lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów. Oto aktualne trendy tworzenia stron internetowych, na które należy zwrócić uwagę. Zestawienie stworzone na podstawie danych Liferay.

Progresywne aplikacje webowe

PWA jest jednym z najsilniejszych trendów w tworzeniu stron internetowych. Dzięki tej technologii przeglądanie stron internetowych jest bliższe natywnym aplikacjom mobilnym, a zatem bardziej przyjazne dla użytkowników. Ostatnie badania pokazują, że telefony komórkowe dominują nad innymi urządzeniami, takimi jak komputery stacjonarne lub tablety. Ponadto, istnieje ogromna przepaść między używaniem aplikacji mobilnych i przeglądarek mobilnych. Mówiąc ściślej, 80 procent czasu spędzonego na przeglądaniu stron internetowych odbywa się za pomocą aplikacji mobilnych.

Przyspieszone strony mobilne

Firma Google po raz pierwszy wprowadziła Accelerated Mobile Pages Project w 2015 roku, aby poprawić jakość przeglądania treści na urządzeniach mobilnych. Obecnie jest to jeden z ważniejszych trendów w technologiach internetowych. AMP została stworzona, aby zachęcić do tworzenia stron, które ładują się natychmiast (ok. 2 sekundy) i działają płynnie na urządzeniach mobilnych.

Optymalizacja wyszukiwania głosowego

Wyszukiwanie głosowe to kolejny trend, którego nie można przeoczyć tworząc stronę internetową. Według firmy Gartner w 2020 roku około 30 proc. wszystkich wyszukiwań zostanie przeprowadzonych głosowo. Globalny rynek inteligentnych głośników w 2019 roku został wyceniony na 11,9 miliarda dolarów. Prognozy wskazują, że do 2025 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 35,5 miliarda dolarów.

Powiadomienia push

Powiadomienia push są nowym narzędziem prowadzenia działań e-marketingowych firmy. Jest to jedna z ważniejszych form reklamy internetowej, która pozwala na komunikację z klientami w czasie rzeczywistym. Sklepy internetowe wykorzystują możliwość automatycznego wysyłania powiadomień klientom, którzy porzucili swój koszyk zakupowy.

Chatboty

Wiele firm działa w różnych strefach czasowych i ma swoich przedstawicieli na różnych kontynentach. To sprawia, że zapewnienie dobrej obsługi klienta jest złożonym i kosztownym procesem, w szczególności biorąc pod uwagę wsparcie 24/7, które jest teraz oczekiwane przed użytkowników. Chatboty mogą m. in. odpowiedzieć na często zadawane pytania, połączyć się z odpowiednim asystentem klienta, czy przyjąć zamówienie lub zwrot.

Personalizacja

Utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klientów i ich lojalności jest najważniejszym celem większości firm. Można to osiągnąć dzięki spersonalizowanym treściom opartym na zachowaniach użytkowników oraz danych pozyskanych z plików cookie i aktywności na portalu.

Technologia chmury

Firmy uznały, że muszą często aktualizować swoje platformy cyfrowe, aby zapewnić wysoki poziom obsługi klientów. Niestety, wdrożenie nowej witryny co kilka lat lub nawet jej aktualizacja to spory wydatek. Alternatywą jest tworzenie platform SaaS znajdujących się w chmurze, co wiąże się z większą elastycznością w porównaniu do hostingu na serwerze lokalnym. 65 proc. respondentów ankiety InformationWeek stwierdziło, że zdolność do szybkiego sprostania wymaganiom biznesowym była jednym z najważniejszych powodów, dla których firma powinna przejść do wykorzystania technologii chmury.