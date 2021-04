Uber Eats od 4 lat w Polsce. Posiłki zamówisz już z ponad 6 tys. restauracji [infografika]

jedzenie na wynos, restauracja, dostawa, fot. Uber Eats

4 lata, 44 miasta, ponad 40 mln kilometrów, by dostarczyć ulubione posiłki. Z okazji czwartych urodzin Uber Eats nie tylko przedstawił imponujące liczby, lecz także podsumował kolejny rok w Polsce. Choć był on bogaty w zmiany, nowości i konieczność przystosowania się do nowej rzeczywistości, coś pozostało bez zmian - cheeseburger jest wciąż najchętniej zamawianą potrawą przez Polaków.

Rok 2020 był rekordowy pod wieloma względami. Tylko w tym okresie Uber Eats zdecydował się uruchomić platformę w 18 nowych miastach, umożliwiając sprawne realizowanie zamówień w dostawie z ponad 6000 restauracji. Dodatkowo na platformie pojawiła się możliwość zamawiania zakupów. W efekcie aplikacja Uber Eats została pobrana przez prawie 1 mln nowych użytkowników, a całkowita liczba zamówień wzrosła ponad dwukrotnie.

Burger wciąż najpopularniejszy

Według analizy Uber Eats, w ostatnim roku największą popularnością cieszyły się burgery oraz dania z kurczakiem. Cheeseburger broni pozycji lidera już kolejny rok z rzędu, a kurczak dostępny jest właściwie w każdej odsłonie: z sosem bbq, tikka masala, z rożna, w kubełku czy jako najpopularniejszy dodatek do pad thaia. Dodatkowo dania bezmięsne powoli, ale konsekwentnie podbijają podniebienia użytkowników i wpisują się w globalne trendy związane z kuchnią roślinną.

Naturalnie nie można zapominać o pizzy - przedstawicielce kuchni włoskiej, która niepodzielnie króluje wśród najchętniej wyszukiwanych kategorii. Co ciekawe, według danych Uber Eats, Polacy chętniej wybierają pizzę capricciosę, pozostawiając pepperoni na drugim miejscu.

Warto również wspomnieć o prawdziwych rekordzistach 2020 roku. Największe jednorazowe zamówienie pod kątem liczby dań zawierało 120 pozycji.

Uber Eats pomaga

Rok 2020 został zdominowany przez pandemię i zmienił nie tylko nasze codzienne nawyki, lecz także świat, który do tej pory znaliśmy. Branża gastronomiczna, mimo że sama odczuwa skutki pandemii, aktywnie wspierała potrzebujących. Dzięki sprawnej współpracy z partnerami akcji, dostawcy Uber Eats doręczyli kilkadziesiąt tysięcy darmowych posiłków personelowi medycznemu w ramach inicjatywy #WzywamyPosiłki.

Restauracje poszukiwały nowych możliwości dotarcia do klientów, a Uber Eats wprowadził szereg ułatwień dla branży gastronomicznej, takich jak możliwość bezkontaktowej dostawy, wypłaty dzienne dla restauracji czy okresowe zniesienie opłat aktywacyjnych. Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się nowe koncepty. Obecnie za pośrednictwem Uber Eats można zamówić dania z ponad 400 wirtualnych restauracji.

18 nowych miast

W trudnym 2020 roku Uber Eats zainwestował w uruchomienie swojej usługi w 18 nowych miastach, zapewnienie bezpieczeństwa kurierom w trakcie dostaw oraz zwrot za zakup środków ochrony osobistej. Firma czasowo zrezygnowała z opłat od korzystania z platformy w przypadku zamówień na wynos oraz skróciła proces dołączania do platformy dla nowych partnerów restauracyjnych do 48 godzin. Dodatkowo Uber Eats przeznaczył również środki na promocję oraz obsługę współpracujących lokali, a także przeszkolenie nowych dostawców. Znaczna część opłat pobranych od restauracji z tytułu partnerstwa z platformą trafiła do kurierów, którzy niestrudzenie obsługiwali klientów w całej Polsce.

Odkąd firma zawitała nad Wisłę 4 lata temu, do oferty aplikacji dołączyły 44 miasta, zaczynając od Warszawy. Dzisiaj są to m.in.: Warszawa (Pruszków, Piaseczno, Piastów, Marki, Legionowo, Ząbki, Łomianki, Grodzisk Maz.), Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Białystok, Szczecin, Rzeszów, Kielce, Radom, Olsztyn, Częstochowa, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Płock, Tarnów, Kalisz, Włocławek, Legnica, Koszalin. Z usługi korzysta już ponad 2 miliony użytkowników. Rosnąca popularność aplikacji nad Wisłą szybko sprawiła, że Polska stała się jednym z największych rynków dla tej platformy w całej Europie.

Dostawy zakupów. Co najczęściej kupujemy?

Ważnym kamieniem milowym dla Uber Eats było rozszerzenie oferty o dostawy zakupów. Według analiz, wśród dostępnych artykułów Polacy najchętniej zamawiają: napoje gazowane, kawę, lody oraz hot dogi... ale w sytuacjach podbramkowych kurier przywiezie też papier toaletowy, maseczki oraz bułki.

Dostarczone w 30 minut

Kiedy świat się zatrzymał, ta grupa nie zwalniała tempa. Gdyby zsumować wszystkie dostawy wykonane przez kurierów korzystających z aplikacji Uber Eats, można by okrążyć Ziemię blisko 525 razy! W samej Warszawie kurierzy pokonali ponad 10 mln kilometrów, żeby dostarczyć zamówienia w średnim czasie 30 minut. Nieco krócej na wyczekiwane dania czekali mieszkańcy Białegostoku. Tam średni czas dostawy wyniósł 27 minut.

Mimo że wizerunek kuriera kojarzy się z mężczyzną, coraz częściej zamówienia dostarczają też panie. Najpopularniejszym imieniem wśród kurierek jest Anna. Jeśli zamówienie dowozi mężczyzna, najpewniej będzie to Oleksandr.

Globalnie usługa Uber Eats jest obecnie dostępna w ponad 6000 miast, w 45 krajach na całym świecie. Umożliwia użytkownikom zamawianie posiłków z ponad 400 tysięcy restauracji.