Uber Eats pomaga zamkniętym restauracjom

dostawa, rower, fot. Uber Eats

W związku z kolejnym zamknięciem lokali gastronomicznych w całej Polsce, Uber Eats wprowadza nowe środki mające na celu wsparcie lokalnych biznesów restauracyjnych, dostawców oraz klientów w tym trudnym czasie. Oprócz kontynuacji wybranych inicjatyw, takich jak bezkontaktowa dostawa czy dostawa zakupów w czasie ok. 32 minut, firma przedłużyła bezprowizyjny odbiór osobisty z każdej restauracji aż do końca roku.

Branża gastronomiczna cały czas niezwykle mocno odczuwa skutki pandemii. Podczas tzw. pierwszej fali wiele lokali było zmuszonych z dnia na dzień przystosować biznes do nowych okoliczności i postawić wszystko na dostawy. Z myślą m.in. o małych i średnich biznesach, Uber Eats ponownie uruchamia inicjatywy mające na celu wsparcie branży oraz klientów w tych wyjątkowych czasach.

Uber Eats bez prowizji i dzienne wypłaty

W ramach programu wsparcia dla gastronomii Uber Eats, aby zapewnić wysoki popyt na zamówienia, platforma już od wielu tygodni uruchamia regularne promocje, zachęcające użytkowników do korzystania z oferty dostawy z ulubionych lokali. Dodatkowo Uber Eats wprowadza możliwość zamawiania dań na wynos (pick-up) za pośrednictwem swojej platformy bez prowizji. Dzięki systemowi śledzenia i powiadomień użytkownicy nie muszą czekać w kolejce po swoje danie, oraz mogą opłacić je za pośrednictwem aplikacji przed odbiorem.

Zwłaszcza dla małych i średnich lokali utrzymanie płynności finansowej w okresie zamknięcia, dla gości stanowi ogromne wyzwanie. W związku z tym Uber Eats przywrócił funkcję otrzymywania darmowych dziennych wypłat za zamówienia realizowane za pośrednictwem platformy.

Dodatkowo Uber Eats ułatwił nowym restauracjom dołączenie do platformy, nawet bez dodatkowych kosztów, oraz przyspieszył sam proces wdrażania. Dzięki tego typu działaniom tylko w okresie od stycznia do kwietnia tego roku liczba nowych restauracji dostępnych na platformie wzrosła o 188 proc. Firma na bieżąco obserwuje rozwój sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, w celu ewentualnego przedłużenia trwania wdrażanych rozwiązań i wsparcia swoich partnerów biznesowych.

Nowe możliwości dostawy

W czasie gdy przemieszczanie się jest ograniczane, dla wielu osób dostawy zakupów stały się codziennością. W ciągu ostatnich 5 miesięcy Uber Eats uruchomił usługę dostawy zakupów ze stacji Shell, BP oraz sklepów Żabka, największej sieci sklepów typu convenience. Od momentu nawiązania współpracy, ilość obsługiwanych punktów wzrosła dwukrotnie, a w ofercie dostępnej na platformie znajduje szeroki wybór produktów, takich jak nabiał, pieczywo, napoje, gotowe dania, oraz artykuły pierwszej potrzeby. Podobnie jak w przypadku zamówień z restauracji, dostawy zakupów są realizowane tego samego dnia w średnim czasie około 32 minut.

Oprócz możliwości odbioru osobistego Uber Eats wprowadził również możliwość “bezdotykowej dostawy”, która pozwala użytkownikom poprosić kuriera o pozostawienie zamówienia pod drzwiami lub w wyznaczonym miejscu dla zwiększenia bezpieczeństwa. Uber Eats regularnie przypomina użytkownikom o tej funkcji, poprzez wyróżnianie tej funkcji w swojej aplikacji.

Bezpieczeństwo dostawców

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz higienę dostaw, restauracje i kurierzy współpracujący z Uber Eats regularnie otrzymują wiadomości przypominające im o podstawowych krokach, jakie mogą podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, korzystając z porad organów zdrowia publicznego. Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa dostaw kierowane są także w formie powiadomień do użytkowników zarówno przed dokonaniem, jak i przed odebraniem zamówienia.

Aby wesprzeć dostawców, którzy mogą być osobiście dotknięci obecną sytuacją, firma zaoferuje pomoc finansową każdemu aktywnemu kurierowi, u którego zdiagnozowano COVID-19, lub który zostanie poproszony o samodzielną izolację przez organy publicznej służby zdrowia. Wsparcie to będzie udzielane przez okres do 14 dni w czasie, gdy ich konto jest zablokowane. Dodatkowo nowi kurierzy, którzy chcą zarabiać za pośrednictwem Uber Eats, mogą dołączyć do platformy korzystając z uproszczonego i usprawnionego procesu rejestracji, dzięki któremu mogą zacząć realizować zamówienia jak najszybciej i przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa.

