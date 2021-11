Uber Eats publikuje dane sprzedażowe. Jemy coraz mniej mięsa

jedzenie na wynos, restauracja, dostawa, fot. Uber Eats

Podczas Światowego Miesiąca Weganizmu, zwolennicy roślinnej kuchni mają co świętować. Tendencja do wybierania bezmięsnych posiłków jest widoczna w aplikacji Uber Eats. Na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba zamówień wegańskich potraw wzrosła aż dwunastokrotnie. Z kolei według danych GUS, spożycie mięsa w Polsce w ostatnich latach spadło o prawie 20%.

Wegańska kuchnia święci triumfy w Polsce i na świecie. Coraz więcej osób postanawia całkowicie lub częściowo ograniczyć mięso i nabiał w diecie. Bez względu na to, czy robimy to dla zdrowia czy też dla środowiska, z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na smaczną, pożywną i kolorową kuchnię roślinną.

Najpopularniejsze dania bez mięsa

Zamiennik mięsa w postaci seitanu lub falafeli, góra warzyw i sosy uzupełniające kompozycję – oto przepis na wegańskie danie numer 1 zamawiane w dostawie z aplikacji Uber Eats w 2021 roku. Polacy tak bardzo pokochali wschodnią kuchnię, że mając do wyboru całe spektrum roślinnych smaków, wciąż stawiają na sprawdzony… kebab. Zaraz za pyszną, sycącą pitą uplasowało się wegańskie pastrami, którego walory smakowe obowiązkowo podbija musztarda i korniszony. Trzecia pozycja należy do deseru. Wegańskie lody Ben&Jerry’s umilały niejeden wieczór spędzony na kanapie w towarzystwie przyjaciół i dobrego filmu. Według danych Uber Eats lubimy także roślinne burgery, a naszą sympatię w ostatnim czasie zyskuje wegańska pizza.

Polska wegańskim rajem

Weganizm jest na ustach Polaków od lat za sprawą popularnych blogów i programów kulinarnych. Domowe eksperymenty cieszą amatorów roślinnej kuchni, ale to w restauracjach możemy spróbować nieoczywistych połączeń i sprawdzić, jak nasze kubki smakowe reagują na nowe doznania. W Polsce, na platformie Uber Eats działa aż 860 restauracji serwujących wegańskie dania. Jest z czego wybierać, gdy chcemy ograniczyć mięso lub zastanawiamy się, czy przejście na weganizm będzie wygodne. Co więcej, restauracje mają ręce pełne roboty – jeszcze w 2019 roku liczba zamówień wegańskich dań wynosiła niecałe 18 tysięcy, podczas gdy w 2021 roku to już prawie 80 tysięcy.

Restauracje dla wegan

Nie da się ukryć, że rok 2021 zmienił nasze nastawienie do weganizmu. Coraz częściej mówi się o ogromnym śladzie węglowym, który powoduje spożywanie mięsa – wg Międzynarodowego Zespołu do Zmian Klimatu (IPCC) to nawet 7 kg dziennie na osobę. Nic dziwnego, że w Europie popularność kuchni wegańskiej rośnie w błyskawicznym tempie. Jeszcze rok temu we Francji na platformie zarejestrowane były zaledwie 64 restauracje z opcjami dla wegan. Dziś to już ponad 2500 takich miejsc. Doskonale w tym zestawieniu wypada Londyn z prawie 15 tysiącami restauracji, a także Szwajcaria, która odnotowała ośmiokrotny wzrost liczby miejsc z wegańską kuchnią na platformie.