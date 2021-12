Uber Pets już w Polsce. Usługa jest dostępna w 7 polskich miastach

Uber Pets, pies, samochód, fot. Uber

Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies… albo kot lub świnka morska. Od teraz mogą nie tylko towarzyszyć swojemu właścicielowi w domu, czy na spacerze, ale także podczas miejskiej podróży. Pomoże w tym dedykowana usługa Uber Pets, dzięki której możemy zamówić przejazd ze zwierzakiem, w cenie zbliżonej do UberX. W związku z uruchomieniem nowego produktu Uber zdecydował się również wesprzeć program Adopciaki prowadzony przez Fundację Viva! - w nadziei, że ich futrzaści podopieczni prędko będą mogli ruszyć w swoją pierwszą podróż z nową rodziną.

Aplikacja Uber ułatwia przemieszczanie się milionom ludzi na świecie. Teraz firma zdecydowała, że najwyższy czas usprawnić sposób, w jaki poruszamy się… z naszymi czworonożnymi pupilami. Zwierzaki coraz częściej towarzyszą nam w codziennych podróżach do sklepu czy nawet do pracy, zaś właściciele umawiający się, aby ich czworonożni przyjaciele mogli się ze sobą pobawić na podwórku albo psim placu zabaw, jest nową formą socjalizacji - nie tylko dla zwierząt.

Z myślą o naszych czworonogach, Uber uruchomił nowy produkt. Zamawiając przejazd Uber Pets, mamy pewność, że podróż odbędzie się w pojeździe, w którym nasi futrzaści przyjaciele są mile widziani. Kierowcy mogą sami zdecydować czy chcą oferować przejazdy w ramach Uber Pets. Łącznie w 7 lokalizacjach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Lublinie oraz w Aglomeracji Górnośląskiej, w widoku aplikacji pojawił się nowy produkt, przeznaczony dla właścicieli zwierząt.

Jak działa Uber Pets?

Zamówienie przejazdu Uber Pets jest tak proste jak w przypadku podróży popularnym UberX. Wystarczy uruchomić aplikację Uber, wybrać adres docelowy, odbioru, a platforma połączy nas z najbliższym kierowcą, który wyraził zgodę na podróże ze zwierzętami domowymi.

Przed skorzystaniem z Uber Pets należy pamiętać o dobrych praktykach, takich jak:

• Pilnowanie, aby nasz czworonożny towarzysz nie przeszkadzał kierowcy w prowadzeniu auta

• W razie możliwości zabranie ze sobą koca, na którym posadzimy naszego pupila, lub wzięcie go na kolana - aby zadbać o czystość pojazdu

• Podróżowanie ze zwierzęciem na smyczy, w kagańcu lub transporterze

• Skontaktowanie się z kierowcą, jeśli podróżujemy z więcej niż jednym pupilem. W ramach Uber Pets możemy podróżować z jednym zwierzęciem, chyba że kierowca wyrazi zgodę na przyjęcie dodatkowych pasażerów.

Uber wspiera kampanię społeczną

Uruchamiając nowy produkt, Uber nie zapomniał o zwierzakach, które podróż do swojej nowej rodziny mają jeszcze przed sobą. Firma zdecydowała się wesprzeć program Adopciaki.pl prowadzony przez Fundację Viva!, zrzeszający wolontariuszy prowadzących domy tymczasowe dla bezdomnych psów i kotów. Często są to zwierzęta po traumach, które w domu tymczasowym odzyskują zaufanie, są uczone życia z człowiekiem i przygotowywane do docelowej adopcji. Dzięki temu procesowi niemal 100% adopcji przez program Adopciaki.pl kończy się happy endem.

Środki przekazane przez Uber pozwolą na przyjęcie do programu i pomoc jeszcze większej liczby zwierząt. Organizacja otrzymała także pulę kodów na przejazdy, które wolontariusze będą wykorzystywać w procesie adopcji i w transporcie zwierząt do nowych domów.

- Dobro zwierząt jest dla nas priorytetem. Dlatego cieszymy się, że coraz więcej firm wspiera program Adopciaki.pl i sieć domów tymczasowych oraz uruchamia dedykowaną ofertę, która pomoże zarówno naszym wolontariuszom jak i przyszłym i obecnym właścicielom zwierzaków. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli pomóc jeszcze większej liczbie zwierzaków i znaleźć im nowy dom - mówi Elżbieta Malczyk, koordynator programu Adopciaki.pl z Fundacji Viva!

Pobierz ebook z raportem o wdrożeniach sklepów internetowych dla firm