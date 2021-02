Uber ufunduje przejazdy na szczepienia. Firma nawiązała współpracę z Caritas Polska

uber, telefon, smartfon, fot. freestocks-photos, pixabay

Uber przekaże 10 tys. darmowych przejazdów, aby umożliwić bezpieczny transport na szczepienia. Z myślą o najbardziej potrzebujących firma nawiązała współpracę z Caritas Polska, w ramach której wolontariusze pomogą dotrzeć seniorom do 39 punktów szczepień we wszystkich miastach, w których działa aplikacja. Ponadto użytkownicy platformy mogą zgłosić organizację, która potrzebowałaby tego rodzaju wsparcia, a także sami zamówić przejazd dla seniora z wykorzystaniem specjalnego kodu.

Chcąc pomóc w transporcie do punktów szczepień, najbardziej potrzebującym, Uber nawiązał współpracę z Caritas Polska oraz Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizacje otrzymają kody na przejazdy dla swoich podopiecznych, słuchaczy, a także wolontariuszy, którzy wspierają seniorów w codziennych sprawach. Firma przygotowała dla wszystkich użytkowników także krótki formularz, w którym można zgłosić organizację pożytku publicznego wspierającą osoby starsze. Wybranym organizacjom firma przekaże w sumie trzy tysiące kodów na przejazdy dla potrzebujących. Formularz dostępny jest tutaj.

- Z przyjemnością i uznaniem podjęliśmy współpracę bowiem sponsorowany przez firmę Uber przejazd samochodem osobowym jest wielkim udogodnieniem dla seniorów mieszkających „daleko od szosy”, czyli w miejscach oddalonych od przystanków komunikacji publicznej lub też otrzymujących propozycje szczepienia na drugim końcu miasta. Zwłaszcza teraz, kiedy przyszła do Polski zima z tęgimi opadami śniegu, pokonanie długiego dystansu do autobusu to wyzwanie często przesądzające o rezygnacji z wizyty w przychodni” - stwierdza Krystyna Lewkowicz Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

“Już kilka miesięcy temu korzystaliśmy z pomocy firmy Uber w dojazdach do naszych podopiecznych. Dzięki przekazanym kodom nasi wolontariusze pomogą dotrzeć seniorom na szczepienia, które są ważnym krokiem na drodze powrotu do życia społecznego” mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Każdy użytkownik aplikacji może pomóc seniorom

Dodatkowo Uber przewidział darmowe przejazdy dla osób starszych i potrzebujących transportu do punktów szczepień, w ramach współpracy z lokalnymi samorządami i rozpoczął dystrybucję kodów do użytkowników aplikacji. Ci, którzy nie kwalifikują się do szczepień w ramach grup przewidzianych w Narodowym Programie Szczepień, mogą zamówić przejazd dla swoich bliskich, przyjaciół lub sąsiadów, potrzebujących transportu do jednego z 39 punktów szczepień we wszystkich miastach, w których działa Uber. Chcąc skorzystać z darmowego przejazdu, warto pamiętać, że musi on zaczynać się lub kończyć w jednym z obsługiwanych punktów. Wśród wybranych placówek znajdują się największe punkty szczepień w każdym z miast m.in. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czy EXPO Kraków - populacyjny punkt szczepień w Krakowie. Pełna lista dostępna jest na stronie uber.com.