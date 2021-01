Uber z wirtualną kasą fiskalną. Jest zgoda GUM

taxi, samochód, taksówka, transport, auto, fot. Uber

Na początku grudnia Uber informował o rozpoczęciu pionierskiego programu pilotażowego wirtualnej kasy fiskalnej stworzonej we współpracy z firmą Elzab. Rezultatem wspólnych wysiłków jest stworzenie rozwiązania, które uzyskało certyfikat Głównego Urzędu Miar.

Uber już od kilku tygodni pomaga partnerom przygotować się do wprowadzenia wirtualnych kas fiskalnych. W grudniu wspólnie z firmą Elzab zrealizowano pilotaż, który miał na celu przeprowadzenie testów prototypowego rozwiązania kasy wirtualnej. Wybrani partnerzy otrzymali wtedy pierwsze urządzenia służące do sprawdzenia funkcjonowania tej usługi. W trakcie pilotażu kursy wykonywane przez przewoźników z wykorzystaniem aplikacji Uber były przekazywane do prototypowego systemu, który umożliwiał wystawienie testowego paragonu w postaci elektronicznej. Ten z kolei był dostarczany m.in. do Ministerstwa Finansów. Po pomyślnym zakończeniu okresu testowego rozwiązanie Uber oraz Elzab uzyskało właśnie certyfikację Głównego Urzędu Miar.

- W dniu 28 grudnia Główny Urząd Miar pozytywnie zaopiniował wirtualną kasę, która powstała we współpracy z firmą Elzab. Wdrożenie certyfikowanej kasy to ostatni krok na drodze do spełnienia wymogów reformy sektora przewozu osób. Mijający rok był trudny dla całej branży, ale cieszymy się, że mimo wielu wyzwań jesteśmy w pełni przygotowani na rozpoczęcie 2021 roku - komentuje Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Poland Sp. z o.o.

Efekty zmiany prawa

Certyfikacja rozwiązania stworzonego przez firmy Elzab i Uber jest zwieńczeniem wielu miesięcy prac nad dostosowaniem do nowych wymogów wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Zarówno pod kątem uzyskania licencji na pośrednictwo w przewozie osób, jak i pomocy partnerom - przewoźnikom w ukończeniu procesu licencjonowania. Jednym z wymogów, niezbędnym, aby legalnie świadczyć usługi, było realizowanie pośrednictwa w przewozie osób przez polską spółkę, z czego wynikają konsekwencje podatkowo-prawne dla pośredników. O podjętych działaniach firma informowała jeszcze we wrześniu 2020 roku. Platformy takie jak Uber są zobowiązane do odprowadzania podatku VAT i CIT od usług pośrednictwa realizowanych w Polsce, rozumianych w sposób kompleksowy - zarówno jako przekazywanie zleceń kierowcom, jak i udostępnianie im w tym celu aplikacji.