Uber zachęca do korzystania z ekologicznego transportu

taxi, samochód, taksówka, transport, auto, fot. Uber

9 kg - nawet tyle CO2 średnio wytwarzamy w ciągu jednego dnia korzystając z samochodu. Przypadający niedawno Dzień Bez Samochodu to świetna okazja, by sprawdzić inne, wygodne formy transportu. Konsumenckie wybory to małe kroki do wielkich zmian, dlatego wybierając przejazd z Uberem zamiast własnego auta, pamiętajmy dziś, do czego zobowiązała się firma.

Według badań EEA - Europejskiej Agencji Środowiska - prawie jedna czwarta wszystkich europejskich emisji spalin pochodzi z transportu. Dlatego, z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności, POLIS, międzynarodowa organizacja zrzeszająca miasta oraz liderów mobilności, opublikowała manifest mający na celu wesprzeć lokalne władze w rozwoju rozwiązań transportowych sprzyjających środowisku. Oprócz Ubera sygnatariuszami manifestu są pozostali liderzy branży, tacy jak Lime, Arrival, Aurora oraz Lilium.

W manifeście wezwano europejskich decydentów do przyspieszenia realizacji celów w zakresie przekładu cyfrowego i ekologicznego, ze szczególnym naciskiem na przyspieszenie realizacji celów w zakresie zerowej emisji do 2035 r. oraz harmonizację przepisów dotyczących mobilności miejskiej w celu zwiększenia dostępu do zeroemisyjnej, multimodalnej mobilności opartej na transporcie publicznym.

- Wierzymy, że kluczem do uczynienia mobilności miejskiej bezpieczną i bardziej zrównoważoną jest szybkie zastąpienie prywatnych samochodów lepszym dostępem do współdzielonej, elektrycznej mobilności współistniejącej opartej na transporcie publicznym. Zobowiązanie firmy Uber do przekształcenia się w zeroemisyjną platformę w Europie do 2030 r. jest ważnym celem, ale nie osiągniemy go sami. Teraz potrzebujemy, aby miasta w Europie wsparły politykę, która wcieli europejski Zielony Ład w życie, pomagając większej liczbie osób przestawić się z transportu prywatnego na publiczny, współdzielony i elektryczny - mówi Dara Khosrowshahi, prezes firmy Uber.

Działania Ubera

Mutlimodalność i zrównoważony transport to filary działalności platformy Ubera. Dlatego, we wrześniu 2020 roku, firma zobowiązała się do przekształcenia w zeroemisyjną platformę transportu współdzielonego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Dodatkowo, Uber zainwestuje 800 mln dolarów we wsparcie partnerów z Europy, USA i Kanady w przechodzeniu na floty zeroemisyjne. Transport elektryczny to także coś, na co czekają sami mieszkańcy miast. Konieczność elektryfikacji transportu jest też związana z oczekiwaniami mieszkańców miast. Już teraz 81 proc. badanych uważa, że samochody mają duży lub bardzo duży wpływ na niską jakość powietrza.

Korki, spaliny, nerwy. Z tym kojarzą się poranki i popołudnia w każdym większym mieście. Zamawiając przejazd w aplikacji Uber i zostawiając swoje auto w garażu, wspieramy dążenie do zeroemisyjności, aby oszczędzać wspomniane już 9 kg CO2, które wyemitowalibyśmy w przypadku samotnego kursu.

Ważne codzienne wybory

W ten sposób najszybciej zmieniamy nasze otoczenie na lepsze. Zamawiając przejazd po drodze, zamiast dwóch aut porusza się jedno, w dodatku z dwiema osobami w środku. Bilans wychodzi na plus, a my w tym czasie możemy porozmawiać przez telefon, odpisać na maile, sprawdzić wiadomości lub po prostu się zrelaksować. Jeszcze więcej dla środowiska zrobimy wybierając Uber Green, czyli przejazd pojazdem elektrycznym lub niskoemisyjnym. Coraz bardziej popularnym sposobem na korki są także elektryczne hulajnogi.

Wybierając nie tylko dziś środek transportu większość zastanawia się jak najszybciej, najtaniej i najbezpieczniej dotrzeć na miejsce. Dzięki nowoczesnym technologiom bardziej ekologiczne podróże są dostępne za pomocą jednego kliknięcia.