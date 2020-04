Usługi hostingowe w Polsce. Firmy zamierzają szukać oszczędności

komputer, klawiatura, fot. ING

Kryzys ekonomiczny, wywołany ograniczeniami związanymi z koronawirusem, dotyka coraz więcej firm. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie dhosting.pl, w ramach szukania oszczędności, 26% firm w naszym kraju zastanawia się nad zmianą operatora hostingu. Według danych Krajowego Rejestru Domen, w Polsce zarejestrowanych jest blisko 2,5 miliona adresów WWW, a więc może to dotyczyć właścicieli 600 tys. z nich.

W dobie kryzysu spowodowanego pandemią, firmy zmuszone są do ograniczenia kosztów swojej działalności. dhosting.pl wraz z pracownią badawczą SW Research zapytał 200 firm, reprezentujących kilkanaście branż, w jakich dokładnie obszarach będę szukać oszczędności oraz jakie są ich nastroje.

Mniej na cyfrowe usługi i nie tylko

Najpopularniejsze kategorie kosztów, w których firmy zamierzają ciąć wydatki, to te związane z utrzymaniem biur i wynagrodzeniami pracowników oraz z wykorzystywanymi cyfrowymi narzędziami i usługami. W przypadku tych ostatnich widać zainteresowanie zmianą operatora hostingu – w obliczu pogarszającej się koniunktury chce go zmienić co 26% przedsiębiorców.

- Na rynku dominują duzi gracze, którzy co roku podnoszą ceny abonamentu. Firmy przepłacają za usługi, choć często nie zdają sobie z tego sprawy. O ile w czasie hossy nie ma to większego znaczenia, to dziś, gdy wiele firm musi oglądać każdą złotówkę bardzo dokładnie a jednocześnie przenieść część swojego biznesu do świata online, te kilkaset - czy w przypadku większych firm kilka tys. zł - różnicy za utrzymanie serwisu WWW, ma znaczenie – zwraca uwagę Rafał Kuśmider, CEO dhosting.pl.

Wpływ epidemii na sytuację finansową firm

Jak pokazuje badanie, jedynie co piąta badana firma przyznała, że epidemia nie ma wpływu na jej sytuację finansową. Blisko połowa, dokładnie 46%, ankietowanych, już odnotowała spadek przychodów. 35% badanych deklaruje spadki sięgające 30%, a co druga firma zmniejszyła przychody nawet o ponad 30%.

Prognozy

Aż 55,5% respondentów badania jest przekonanych, że obecny rok będzie gorszy lub znacząco gorszy od poprzedniego pod względem przychodów. Poprawy wyników spodziewa się jedynie 19% przedsiębiorców. Dla porównania pod koniec 2019 roku, w badaniu przygotowanym przez Konfederację Lewiatan, pogorszenie sytuacji rynkowej i słabszy popyt na produkty w 2020 roku przewidywało 48% ankietowanych przedsiębiorstw, więc nastroje jeszcze się pogorszyły. Nie może zatem dziwić, że firmy szukają oszczędności, gdzie się tylko da.

Rynek hostingu

Jak pokazało badanie dhosting.pl, ponad 41,5% ankietowanych jest zainteresowaną zmianą modelu rozliczeń z operatorem hostingu na miesięczny.

- W dobie gospodarki „subskrypcyjnej”, gdzie za korzystanie z usług płaci się w miesięcznych ratach, takie podejście nie powinno dziwić. Zdecydowanie lepiej przecież zapłacić miesięcznie 20 zł czy 200 zł zamiast odpowiednio 240 czy 2400 zł jednorazowo. Tym bardziej, że przecież zainteresowanie klientów produktami i w konsekwencji ruch na stronie może być różny w czasie i opłata powinna to uwzględniać – zwraca uwagę Rafał Kuśmider.

Wzmożony ruch online

Paradoksalnie, ze względu na przenosiny handlu do Internetu, część e-sklepów może nie skorzystać ze swojej szansy, ze względu na brak możliwości obsługi wzmożonego ruchu. To również istotny aspekt ze strony firm e-commerce, które przewidując jego wzrosty chcą mieć możliwość powiększenia potrzebnych zasobów serwerowych dowolnym momencie.

Jak informuje opublikowana przez Salesforce analiza Q1 Shopping Index, wykonana w oparciu o dane od ponad miliarda e-konsumentów, liczba unikalnych klientów sklepów internetowych w Q1 2020 roku wzrosła o 40% względem Q1 2019 roku. Przychody e-sklepów zdążyły się natomiast powiększyć o 20%. W okresie od 10 do 20 kwietnia sprzedaż tzw. artykułów pierwszej potrzeby za pośrednictwem platform e-commerce wzrosła aż o 200%.

