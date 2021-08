Ustawa o danych otwartych wchodzi w życie. Instytucje państwowe będą musiały je udostępniać także jako api, łatwe do pobrania automatycznie

Dane osobowe i nieosobowe. Fot.: Free-Photos, Pixabay

To ma być rewolucja w podejściu do udostępniania danych, które zbierają instytucje publiczne. Teraz mamy z nich mieć możliwość łatwego korzystania. Także dla celów komercyjnych. Wymusiła to na Polsce Unia Europejska. Ustawa o danych otwartych wkrótce wejdzie w życie. Dzięki nowemu prawu będzie można pobierać je za darmo i tworzyć np. aplikacje mobilne dla biznesu, strony internetowe, wykorzystywać do badań naukowych itp. Powstanie też portal dane.gov.pl, który ma je wszystkie zbierać i umożliwiać pobieranie.



Ustawa o danych otwartych - co będzie można pozyskać

Jak podaje na swoich stronach internetowych Ministerstwo Administracji chodzi np. o dane geoprzestrzenne, meteorologiczne, czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Dane te będą musiały być udostępniane – co do zasady – bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. D

o danych dynamicznych, tj. danych podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym – w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację – mogą należeć np.: dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki czy dane o ruchu.

Ponowne wykorzystywanie danych publicznych

Tą procedurą objęto dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie.

Wprowadzono nowe rozwiązania, dotyczące m.in. portalu dane.gov.pl stanowiącego główną bramę dostępu do zasobów informacji sektora publicznego i Programu otwierania danych, który jest dokumentem strategicznym w obszarze polityki otwartych danych, a także sieci pełnomocników do spraw otwartości danych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Z ustawy wynika, że Rada Ministrów została upoważniona do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których będą udostępniane niezbędne dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej, oraz podmiotów je prowadzących, które będą obowiązane do przekazywania danych pochodzących z tych rejestrów i systemów, a także sposób udostępniania tych danych.

Ustawę podpisał już prezydent Andrzej Duda, a wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku ustaw, czyli około 1 listopada 2021.