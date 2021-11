Uwaga Krótkowzroczność. Ruszyła nowa kampania pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka

tablet, czytanie, mężczyzna, fot. kaboompics, pixabay

Rusza kampania „UWAGA Krótkowzroczność” organizowana przez Hoya Lens Poland pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka i Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Za realizację kampanii odpowiada agencja On Board Think Kong. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem skali krótkowzroczności u dzieci, zachęcenie rodziców do kontroli wzroku dzieci. Kampania obejmuje działania edukacyjne, reklamowe, social media, PR.

- Krótkowzroczność u dzieci staje się coraz bardziej palącym problemem. Badanie zrealizowane w ramach kampanii wśród rodziców dzieci w wieku 3-15 lat wskazało, że pogorszenie wzroku u swojego dziecka w czasie pandemii zauważyła blisko 1/3 rodziców (29% badanych) - wyjaśnia Maja Kornacka z Hoya Lens Poland.

Porównując czas spędzany przez dzieci przed ekranami urządzeń elektronicznych przed i w trakcie pandemii, widać wyraźne zwiększenie się udziału grup, które bardzo intensywnie korzystają z ekranów: co trzecie dziecko (34%) przebywa przed ekranem obecnie 5 i więcej godzin, gdzie przed pandemią wskaźnik ten wynosił 11%.

Imicjatorem kampanii „Uwaga krótkowzroczność” jest Hoya Lens Poland wspólnie z Seiko Optical Polska. Patronatem kampanię objęły: Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, portal DbajOWzrok.pl.

Ile czasu spędzamy przed ekranem?

Dwie trzecie Polaków przyznaje, że obecnie spędza więcej czasu przed komputerem w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a w niemal połowie przypadków czas spędzany przed ekranem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny dziennie - wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Huawei. Aż 70% z tej grupy deklaruje, że jest to przyczyna pogorszenia się kondycji ich oczu.

W badaniu Ipsos dla Huawei, 67% respondentów zadeklarowało, że czas spędzany przed komputerem wydłużył się w porównaniu z okresem przed pandemią, czyli przed marcem 2020. Największa grupa (40% badanych) wskazała na wydłużenie tego czasu o 1-2 godziny dziennie. Kolejna istotna grupa badanych (31%) twierdzi, że czas wydłużył się aż o 3-4 godziny na dobę, natomiast 16% wybrało opcję „o 4 godziny i więcej” – to oznacza, że grupa, dla której czas przed komputerem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny, stanowi aż 47% badanych. Tylko 11% respondentów odpowiedziało, że dodatkowy czas przed komputerem to maksymalnie jedna godzina.

Pytani o główną przyczynę tego wydłużenia, badani podzielili się na dwie równe grupy: 50% wskazało pracę i naukę zdalną jako wiodący powód, zaś druga połowa wskazała „zajęcia niezwiązane z pracą czy nauką”. W tej drugiej grupie najczęstszymi przyczynami wydłużenia jest przeglądanie stron internetowych (24%), oglądanie filmów i seriali (20%), zakupy online (13%) i media społecznościowe (11%).

