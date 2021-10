Uwaga na SMS-y o zwrocie podatku. To nowy sposób na wyłudzenie pienędzy

smartfon, sms, ludzie, fot. SerwerSMS.pl

W otrzymanej wiadomości oprócz komunikatu „Masz prawo do zwrotu podatku z PIT 37 pobierz online.” jest dołączony odnośnik prowadzący do fałszywej strony Poczty Polskiej, na której odbiorca jest proszony o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL oraz dane logowania do strony naszego banku. To próba oszustwa - ostrzega Poczta Polska.

Taki sam schemat działania oszuści wykorzystują rozsyłając wiadomości sms z informacją o nieuregulowanej płatności za energię elektryczną. Przykład takiej wiadomości: „Na dzien 13.10 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci”. W SMS-ie jest też link do strony, na której wyłudzane są pieniądze.



Podejrzany jest już brak polskich znaków diakrytycznych w rozsyłanych wiadomościach.

W związku z wyłudzeniami Poczta Polska wysłała do swoich klientów ostrzeżenia i następującą instrukcję: