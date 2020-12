UX. Amazon chce sprzedawać ubrania "szyte na miarę"

Amazon | fot. by Bryan Angelo | Unsplash

Amazon, który nie kryje, że głównym frontem walki o konsumenta, jest nieustanne polepszanie jego doświadczeń zakupowych, szykuje kolejną niespodziankę. Firma chce teraz sprzedawać personalizowane ubrania.

Projektowanie ubrań ma być oczywiście odpowiednio zautomatyzowane i obejmować udostępnienie danych takich jak wzrost czy waga, wykonanie dwóch zdjęć telefonem za pomocą skanera ciała 3D w aplikacji, a następnie dookreślenie szczegółów takich jak długość rękawa, kształt dekoltu i kolor ubrania.

Firma, oprócz personalizowanych T-shirtów, zamierza zaoferować również rodzaje odzieży, zachęcając klientów, by zasugerowali, jakie mają się pojawić w pierwszej kolejności.

Oprócz zapewnienia zaspokojenia najbardziej unikalnych potrzeb konsumenckich, Amazon podkreśla, że produkcja "szytych na miarę" ubrań to ich wkład na rzecz tzw. sustainability fashion, a konkretnie przyczynić się ma do redukcji ogromnych ilości odpadów wytwarzanych przez przemysł modowy. Firmy modowe znane są bowiem z nadprodukcji, a spekulacje na temat przyszłych trendów, próby wstrzelenia się w gust masowej publiczności niezliczoną liczbą kolekcji, nie pomagają w jego ograniczeniu.

Przede wszystkim chodzi jednak o customer experience, które modowe markeplace'y w ostatnim czasie mocno windują. Ostatnio Zalando, wiodąca europejska platforma modowa i lifestylowa, przejęła firmę Fision, szwajcarskiego dostawcę oprogramowania służącego do skanowania ciała. Dzięki wirtualnej przymierzalni klienci Zalando mają w łatwy sposób zobaczyć, jak wybrany zestaw ubrań będzie na nich leżeć. Ma to rozwiązać problem dopasowania ubrań za pierwszym razem, bez konieczności korzystania z opcji darmowego zwrotu.

Ignacy Bochiński

Partner

KERRIS Group

Nowoczesne technologie w e-commerce przestają być nowinką, a zaczynają być must have. Szczególnie w pandemicznej rzeczywistości przy zamkniętym handlu stacjonarnym, gdy popularny w Polsce efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline) i odwróconego ROPO, de facto nie ma miejsca bytu. Klienci, niezależnie od kanału, poszukują doświadczenia zakupowego, do którego są przyzwyczajeni i to właśnie zapewnienie obcowania z produktem online, w podobny sposób jak w offline, może zaważyć na wyborze e-sklepu oraz późniejszej lojalizacji klienta.

Dobór idealnego rozmiaru bez konieczności przymiarek, wypróbowanie online na sobie ulubionej szminki, wirtualna przymierzalnia, a także inteligentny, osobisty stylista - to tylko niektóre z rozwiązań wdrażanych na rynku. Amazon, Zalando, Sephora, Nike, a na polskim podwórku pioniersko eObuwie - wszyscy ci giganci stale rozwijają i udoskonalają w e-commerce technologie z pogranicza machine learning, AR, VR, by w jeszcze lepszy sposób prezentować i sprzedawać swoje produkty. To ogromna szansa dla całego segmentu, by trwale zmienić przyzwyczajenia zakupowe klientów w kierunku zakupów w kanale e-commerce, a z drugiej strony zagrożenie dla małych e-sklepów o zbliżonej ofercie, których po prostu nie stać na rozwój tak zaawansowanych systemów.

Łukasz Lubiński

performance marketing manager

Zjednoczenie.com

Technologie VR lub AR powoli, ale sukcesywnie, stają się powszechnym rozwiązaniem nie tylko w branży technologicznej i gier. Także polskie firmy korzystają z tych rozwiązań. Są one szczególnie zauważalne w sektorze fashion, kosmetycznej i farb do malowania ścian.

Ulepszanie doświadczeń e-konsumentów ma szczególne znaczenie w okresie pandemii. Już niemal rok ograniczamy przemieszczanie się, a to sprzyja zakupom online i sprawia, że rynek powoli przystosowuje się do tej sytuacji technologicznie. Choć wydawałoby się, że zakupy online są niezmiernie proste, kupowanie niektórych produktów bez bezpośredniego doświadczenia dotyku i przymiarki, zniechęca do nabywania ich. Rozszerzona rzeczywistość ułatwi zapoznanie się z walorami i specyfiką produktu bez wychodzenia z domu. Takie narzędzia mogą wspomóc sprzedaż online, bo zwiększają efektywność przeglądania asortymentu sklepu, czyli zmniejszają wysiłek np. przebierania odzieży, a dodatkowo mogą wprowadzać elementy grywalizacji i zachęt do pozostania w "systemie".

Branża beauty&fashion, która ma niezwykle rozwinięte portfolio produktów, zawsze stara się jak najszybciej wdrażać nowe rozwiązania, by ułatwić klientowi dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Dlatego rozszerzona rzeczywistość w tym segmencie nie jest obecnie niczym nowym. Mieliśmy już do czynienia z kampaniami na Instagramie, które umożliwiały testowanie np. szminek. To, czego możemy się spodziewać, to coraz bardziej zaawansowanie narzędzia, które staną się integralną częścią zakupów online. Do tej pory użytkownik mógł kontrolować je za pomocą smartfona, nie jest jednak wykluczone, że i to narzędzie niedługo osiągnie kolejny etap ewolucji.

Dobrze przygotowane narzędzia AR i VR z z pewnością zachęcą do zapełniania koszyków w branżach, które oferują produkty dopracowane wizualnie i wpływające na wizerunek odbiorców.