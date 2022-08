Vinted w najnowszej kampanii przedstawia historie z życia wzięte

ubrania, zakupy | Artem Beliaikin | Unsplach

Każdy element garderoby ma swoją historię, a wiele z nich nosi w sobie ładunek pozytywnych emocji i uczuć – dzielenie się nimi to najlepszy sposób na to, by ukochaną rzecz przekazać dalej, oferując jej drugie życie. Już 15 sierpnia w Polsce, Vinted rozpocznie swoją nową kampanię o międzynarodowym zasięgu. Przedstawia ona kilka historii różnych przedmiotów zakupionych lub sprzedanych na platformie.

Trzy historie z życia wzięte

Celem realizacji kampanii, Vinted zwróciło się z prośbą do swojej społeczności o podzielenie się najcenniejszymi doświadczeniami związanymi z rzeczami, które użytkownicy sprzedają/sprzedali lub kupili. Ich właściciele przypominają sobie okoliczności, emocje i pierwsze doświadczenia z nimi związane.

Koncepcja kreatywna kampanii zakłada śledzenie historii danego przedmiotu w sposób „odwrócony”, czyli od obecnego do poprzedniego właściciela. Zaczyna się w momencie kulminacyjnym, by cofnąć się w czasie i przywołać emocje, poznać historie i doświadczenia związane z rzeczami, które dzięki Vinted otrzymały drugie życie. Kampania Vinted, przedstawiając zróżnicowaną grupę ludzi koncentruje się na sytuacjach i postaciach, z którymi członkowie platformy mogą się identyfikować. Każda z historii reprezentuje jedną z kategorii: First Headstand, First Solo Trip, First Splash.

- Od opanowania trudnej pozycji w jodze po zebranie się na odwagę, by obdarować kogoś pocałunkiem – tak chcieliśmy podkreślić wagę pozornie małych, ale jednocześnie ogromnych ludzkich triumfów w życiu każdego z nas pokazując, że to co w danej chwili na sobie mamy, może dodać nam wiary i pewności siebie, by stawić czoła wyzwaniom. Historie, które opowiadamy, zaczynamy od momentu kulminacyjnego, po to by je przewinąć i zobaczyć, od czego wszystko się zaczęło - mówi Emma Sullivan, szefowa działu kreacji w Vinted

Najnowsza kampania ma na celu zachęcić i zainspirować do zainteresowania się i korzystania z zasobów mody cyrkularnej i rzeczy z drugiego obiegu, podkreślając siłę społeczności stojącej za platformą Vinted i jej pozytywny wpływ.

Nowa kampania Vintedw Polsce zostanie wyemitowana w kanałach TV, ale również w formacie online, w tym m.in. w mediach społecznościowych. W styczniu b.r. Vinted przywitała nią nowy rok we Francji, Holandii i Belgii, gdzie spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i odbiorem. Latem pojawi się na kilku innych rynkach, w tym m.in. w Polsce.