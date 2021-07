Volkswagen angażuje fanów w nową kampanię Rozgość się – jesteś u siebie

Volkswagen zaangażował fanów marki do kampanii reklamowej. W ramach akcji „Rozgość się – jesteś u siebie!”, przygotowano dziesięć materiałów wideo, które pokazują usługi Autoryzowanego Serwisu Volkswagena od kuchni oraz oryginalne akcesoria marki widziane oczami fanów brandu. Filmy odpowiadają również na najważniejsze dla kierowców pytania dotyczące bezawaryjnej eksploatacji samochodów. Projekt jest realizowany przez zespół obsługi posprzedażnej marki Volkswagen Samochody Osobowe we współpracy z agencją Riverwood.

Celem kampanii jest ukazanie roli regularnego serwisowania samochodu dla bezawaryjnej jazdy oraz praktycznym zapoznaniem użytkowników z akcesoriami, które ułatwiają podróże codzienne lub wakacyjne. Do udziału zostali zaproszeni fani marki Volkswagen. To małżeństwo reportażystów ślubnych – Iwona i Tomek Szulżyccy wraz ze swoją córką Jagienką oraz Mistrzyni Polski Baristów – Natalia Kwiatkowska. Na planie bohaterowie zyskali merytoryczne wsparcie od wieloletniego mechanika w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena – Sebastiana Zająca, trenera produktowego – Maurycego Kośmickiego oraz instruktora doskonalenia techniki jazdy – Michała Włodarczaka.

W pierwszym etapie projektu powstało dziesięć zrealizowanych przez fanów filmów. Dwa z nich przedstawiają bohaterów od prywatnej strony i ich codzienne życie z Volkswagenem. Trzy kolejne zabierają widza do Autoryzowanego Serwisu Volkswagena – wyjaśniają, jak wyglądają usługi serwisowe w praktyce oraz edukują, w jaki sposób przedłużyć żywotność samochodu, dzięki trosce i uważności na niepokojące sygnały. Pozostałych pięć jest związanych z Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen i wrażeniami fanów z ich użytkowania.

- Bardzo zależało nam na autentyczności, którą do produkcji wprowadza zaangażowanie faktycznych użytkowników naszych samochodów. Tworząc dla nich platformę do wypowiedzi, mogliśmy nie tylko odpowiedzieć na intrygujące ich pytania, ale także dostarczyć wielu innym entuzjastom marki Volkswagen realne i merytoryczne wsparcie w interesujących ich tematach - Robert Privara – Kierownik ds. Zarządzania Produktem Posprzedażnym Volkswagen.

Głos fanom oddano w dwojaki sposób. Z jednej strony można poznać ich autentyczne opinie i recenzje, z drugiej zostali oni zaangażowani bezpośrednio w produkcję samego wideo.

- Iwona i Tomek Szulżyccy stanęli częściowo po drugiej stronie kamery. Praca nad powstawaniem filmów była w dużej mierze improwizowana. Zrezygnowaliśmy z profesjonalnego zespołu filmowego i szczegółowego planowania ujęć czy scenografii. To sprawiło, że recenzje produktów i relacje wizyt w Autoryzowanym Serwisie Volkswagena są szczere, mają naturalny charakter, dzięki czemu stanowią realną wartość dla odbiorców - Tomasz Gęstwicki – Head of UX and Strategy w agencji Riverwood.