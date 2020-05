VPN as a Service. T-Mobile rozszerza zakres usług i przedstawia schemat jej działania

Fot.: Gerd Altmann, Pixabay - internet, digital

W ostatnim czasie mieliśmy okazję zaobserwować nie tylko przyspieszoną ewolucję cyfrową biznesu, lecz także – co kształtuje się coraz wyraźniej – długotrwałą zmianę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Praca zdalna stała się nieodłącznym elementem działania wielu firm i zespołów. Taka sytuacja stworzyła z kolei nowe wyzwania przed bezpieczeństwem informatycznym organizacji. Mając to na uwadze, T-Mobile proponuje podmiotom biznesowym usługę VPN as a Service, która pozwala w efektywny kosztowo sposób zorganizować środowisko pracy zdalnej dla dowolnej liczby pracowników. Sprawdzamy, jak funkcjonuje nowe rozwiązanie oraz jakie są jego zalety.

Jak działa VPN?

Na usługę VPNaaS składają się dwa elementy – dedykowany serwer i oprogramowanie klienckie. Rozwiązanie działa, bazując na dowolnym łączu internetowym, poprzez utworzenie wirtualnych tuneli między urządzeniami pracowników, a siedzibą danej organizacji. Tunele te tworzone są zwykle przez internet i umieszczane w jednym miejscu na dedykowanym urządzeniu, tj. na koncentratorze VPN, który znajduje się na terenie Polski – w data center T-Mobile lub w lokalizacji klienta. Uruchomienie takiej drogi przepływu danych wymaga uwierzytelnienia użytkownika, a przesyłany tą ścieżką strumień informacji jest szyfrowany przez protokoły bezpieczeństwa, zapewniające integralność i poufność danych.

Zalety VPN

Cała konstrukcja VPNaaS oznacza w rezultacie wygodę i bezpieczeństwo dla przedsiębiorstw. Trudno się więc dziwić, że w ostatnim czasie rozwiązanie to stało się bardzo powszechne, umożliwiając bezpieczną pracę zdalną zarówno na sprzęcie służbowym, jak i prywatnym, w każdej lokalizacji na świecie. Sporą zaletą usługi jest ponadto bezpieczny dostęp do sieci korporacyjnej i firmowych zasobów dla zespołu telepracowników. Co więcej, nie wymaga ona skomplikowanego, czasochłonnego wdrożenia i jest w pełni skalowalna. Usługa dobrze sprawdzi się też jako rozwiązanie zapasowe, pozwalające na utrzymanie ciągłości pracy - niezależnie od rozwoju obecnej sytuacji czy wypadków losowych, które mogą wystąpić w przyszłości. Co ważne, usługa T-Mobile dostarczana jest w sposób kompleksowy – od wywiadu technicznego, analizy potrzeb i doradztwa, poprzez dobór sprzętu i oprogramowania, jego instalację i konfigurację, aż po stworzenie tuneli VPN oraz zarządzanie nimi, przy zachowaniu gwarantowanych parametrów SLA.

fot. T-Mobile

VPN as a Service

Rozproszony system IT firmy, obejmujący zarówno sprzęt znajdujący się w biurze, jak i ten w domach pracowników to nie tylko wyzwanie organizacyjne, inwestycyjne czy logistyczne. Przedsiębiorstwa muszą liczyć się także ze zwiększonym ryzykiem ataków cyberprzestępców na urządzenia użytkowników wykonujących pracę w warunkach domowych. Aby sprostać tym wymaganiom, T-Mobile opracował usługę VPN as a Service (VPNaaS), która uzupełniła ofertę usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzięki trzem zróżnicowanym pod względem zakresu funkcjonalności pakietom i szybkiej aktywacji, usługa jest dopasowana do obecnego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw, dzięki czemu mogą one sprawnie i efektywnie wykonywać swoje zadania w okresie pandemii.

VPN as a Service to kolejna usługa w portfolio produktów ICT T-Mobile. Operator stworzył już wcześniej m.in. autorskie rozwiązanie Cyber Guard umożliwiające ochronę urządzeń mobilnych pracowników, a także prowadzi Centrum Operacyjne ds. Cyberbezpieczeństwa, monitorujące zagrożenia przez całą dobę.

Bezpłatny raport o Software house'ach do pobrania poniżej