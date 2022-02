Walentynki 2022. Jakie miejsca najczęściej wybieramy? [infografika]

randka, para, ludzie, spacer, fot. free-photos, pixabay

Kraków, Wrocław i Gdańsk - to najbardziej romantyczne miasta w Polsce według użytkowników i użytkowniczek FREE NOW, europejskiej platformy multimobilności miejskiej, dostępnej w 11 aglomeracjach w Polsce. Z ankiety dotyczącej randkowania w mieście przeprowadzonej przez tę platformę, dowiadujemy się także, gdzie najlepiej jest wybrać się na randkę w poszczególnych miastach oraz jakie są preferencje z okazji Walentynek.

Wśród top 5 najbardziej romantycznych miast, tuż po Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku, znalazła się także Warszawa i Sopot. Jeśli chodzi o walentynkowe plany, aż 32% mieszkańców miast planowało je spędzić w restauracji, 27% we własnym domu, a 10% na spacerze w ulubionych okolicach w swoim mieście. 17% mieszkańców polskich aglomeracji nie obchodzi Walentynek w żaden sposób - potwierdzają odpowiedzi badanych przez FREE NOW.

Najbardziej romantyczne miejsca w polskich miastach

Według mieszkańców Krakowa biorących udział w badaniu FREE NOW, okolice na randkę, które zyskały najwięcej głosów to: uliczki na Kazimierzu, Rynek i Stare Miasto oraz Kładka Ojca Bernatka, która słynie z tysiąca kłódek umieszczanych na niej przez zakochanych.

Wrocławianie spośród ulubionych miejsc w swoim mieście, najczęściej wybierali Ostrów Tumski, malowniczy Ogród Japoński i Most Tumski, który również można zaliczyć do europejskich “mostów miłości”.

Mieszkańcy Warszawy najchętniej wybiorą się na randkę w okolice Łazienek Królewskich albo przespacerują się Krakowskim Przedmieściem na Stare Miasto. Wśród romantycznych miejsc ze stolicy znalazły się także Ogrody na dachu Biblioteki UW nieopodal Bulwarów Wiślanych, z widokami na panoramę miasta i Wisłę.

Co czwarty użytkownik i użytkowniczka FREE NOW z Trójmiasta uważa Gdańską Starówkę za najbardziej romantyczną lokalizację w swojej okolicy. Kolejne ulubione miejsca trójmieszczan na randkę, to Park Oliwski, Molo w Gdyni Orłowie oraz Molo w Sopocie.

Taksówka ważnym elementem randki

W badaniu FREE NOW zapytano także o doświadczenia związane z randkowaniem w mieście. Jeśli chodzi o sposób dojazdu na randkę, zdecydowana większość mieszkańców miast (63%) wybiera taksówkę. Po kilkanaście procent badanych woli w tym celu poruszać się własnym autem albo pieszo, a 3% - e-hulajnogą.

Spośród osób wybierających taksówkę, dla blisko połowy przeważającym argumentem dla tego sposobu dojazdu na randkę, jest możliwość napicia się alkoholu i bezpiecznego powrotu. Co trzeci mieszkaniec miast przyznaje też, że w taksówce nie trzeba martwić się o zniszczoną stylizację lub fryzurę. Taki sam odsetek badanych zwraca uwagę na możliwość odwiezienia partnera/ki prosto pod drzwi. 30% badanych w ankiecie FREE NOW docenia fakt, że jadąc taksówką można założyć szpilki, a co piąty - że można w niej jechać z bukietem kwiatów.

Przejazd taksówką ma dla niektórych także inne zalety - nawet 15% mieszkańców polskich miast przyznało, że podzieliło się swoją historią miłosną albo wrażeniem z randki z kierowcą taksówki.

Najgorsza i wymarzona randka

Randkowe doświadczenia nie zawsze należą do łatwych. Ponad połowa mieszkańców miast w Polsce twierdzi, że najgorsze co może zdarzyć się na pierwszej randce, to gdy rozmowa się “nie klei”. 4 na 10 badanych nie zaakceptowałoby aroganckiego zachowania drugiej osoby lub bycia wystawionym na randce. Ponad ⅓ nie chciałaby rozmawiać o byłych partnerach na pierwszym spotkaniu.

FREE NOW zapytała także swoich użytkowników i użytkowniczki o to, jaka byłaby ich wymarzona randka “na kółkach”. Okazuje się, że randka zakończona pocałunkiem w taksówce niczym w filmie, to najbardziej romantyczny scenariusz dla 4 na 10 badanych. Dla blisko 30% z nich przejażdżka rowerami wzdłuż rzeki przy zachodzie słońca albo seans w kinie samochodowym, brzmią jak dobry plan na randkę. Co piąty użytkownik i użytkowniczka FREE NOW z 11 polskich miast, na randkę wybrałoby jednoślady - czyli przejażdżkę skuterem po pustym mieście nocą, albo odkrywanie ukrytych miejsc na hulajnogach we dwójkę.