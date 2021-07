Walka Polaków z upałem. Jak pogoda wpływa na ich zwyczaje zakupowe?

wakacje, plaża, fot. depostiphotos, mat. pras.

Tegoroczne lato nie kazało na siebie długo czekać. Gwałtowny wzrost temperatur w połowie czerwca widocznie wpłynął na wybory zakupowe Polaków. Jak wynika z danych Empik.com, w porównaniu do ubiegłego roku ponad dwukrotnie wzrosło zainteresowanie klimatyzatorami, wentylatorami i akcesoriami do filtrowania wody. Coraz więcej Polaków korzysta z kurtyn i mgiełek wodnych, a niezmienną popularnością cieszą się baseny i parasole ogrodowe. Od początku czerwca zakupiono ponad czterokrotnie więcej kremów z filtrem ochronnym do twarzy i ciała niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Przed upałami i słońcem chronimy także czworonogi – stale wzrasta zainteresowanie matami chłodzącymi i basenami dla zwierząt.

Ochłoda w pomieszczeniach

Pandemia sprawiła, że mieszkania i domy zyskały więcej funkcji, stając się jednocześnie miejscami odpoczynku i pracy. Osobom, które spędzają w nich większą część dnia, skwar szczególnie daje się we znaki. Wraz z nadejściem upałów, na Empik.com wzrosło zainteresowanie produktami z serii małego AGD, w tym urządzeniami do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Od początku miesiąca zapotrzebowanie na tę kategorię jest ponad 2,5-krotnie wyższe niż rok temu, a liczba zakupionych klimatyzatorów i wentylatorów powietrza przebiła ubiegłoroczny wynik.

Bezpieczne opalanie

Gorące promienie słońca zachęcają do łapania opalenizny. Jednocześnie wzrasta świadomość szkodliwego wpływu promieniowania UV na kondycję skóry, a ochrona przeciwsłoneczna staje się ważnym elementem codziennej pielęgnacji. Pod względem zainteresowania w kategorii Opalanie na Empik.com dominują produkty do ochrony przeciwsłonecznej twarzy i ciała, m.in. kremy, balsamy, emulsje czy spraye z filtrem ochronnym. Od początku czerwca sprzedano ich 4-krotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Zaraz za nimi plasują się produkty przyspieszające opalanie, które notują jednocześnie najwyższy, bo ponad 10-krotny wzrost zainteresowania. Rośnie również popularność produktów do pielęgnacji po opalaniu. Pod względem liczby sprzedanych sztuk łagodzące mleczka i balsamy do ciała 4-krotnie przewyższają ubiegłoroczny wynik.

Orzeźwienie i nawodnienie organizmu

Podczas upałów podstawą pozostaje odpowiednie nawodnienie organizmu. Myśląc o wodzie, Polacy są coraz bardziej świadomi i zwracają większą uwagę na ekologiczny wymiar zakupów. Częściej niż w poprzednich miesiącach decydują się na butelki i dzbanki z filtrem wielokrotnego użytku. Zapotrzebowanie na tę kategorię produktów na Empik.com charakteryzuje się ponad 2-krotnym wzrostem rok do roku i stale rośnie.

Letnie przyjęcia, plenerowe pikniki czy odpoczynek w gronie przyjaciół przekładają się na wysokie wzrosty zainteresowania akcesoriami kuchennymi i barowymi. W czerwcu klienci Empik.com chętnie uzupełniali domową zastawę o dzbanki do serwowania napojów (ponad 10-krotny wzrost zainteresowania rok do roku), stojaki na wino (8-krotny wzrost), kieliszki i szklanki (4-krotny wzrost), shakery i miarki oraz zaparzacze do kawy i herbaty (3-krotny wzrost), a także szereg innych produktów, w tym foremki do lodu.

Letnim hitem sprzedaży są pojemne, kilkulitrowe słoiki z kranikiem, z których serwować można na przykład lemoniadę. W związku z utrzymującymi się upałami, od początku czerwca zakupiono już także ponad 75% więcej lodówek turystycznych i toreb termicznych niż rok temu.

Odpoczynek w ogrodzie

Już nie tylko rozkładane baseny ogrodowe, ale także własne przydomowe SPA – tegorocznym hitem lata zdecydowanie jest dmuchane jacuzzi. Zainteresowanie tą kategorią w czerwcu wzrosło aż 25-krotnie w porównaniu do analogicznego okresu rok temu.

– Poszukując alternatyw do wakacyjnych podróży, które wciąż wiążą się z pewnymi ograniczeniami, Polacy kreują nowe formy wypoczynku. Obecnie notujemy gwałtowny wzrost zainteresowania przenośnymi jacuzzi, które pomieszczą nawet do kilku osób dorosłych. Dzięki lekkiej formie i łatwemu montażowi, urządzenia te można rozstawić nie tylko w ogrodzie, ale także na tarasach. Od dłuższego czasu widzimy też wzmożone zainteresowanie basenami stelażowymi, których szczyt sprzedaży przypada co roku na przełom czerwca i lipca - wskazuje Emilia Pawlak, Dyrektor Handlowy Online w Empiku.

W związku z upałami warto zadbać o odpowiednie nawodnienie ogrodu. Także w tym aspekcie Polacy coraz chętniej wybierają rozwiązania pozytywnie wpływające na ochronę środowiska, takie jak zbiorniki na deszczówkę czy systemy małej retencji wodnej. Obok akcesoriów do nawadniania, największe wzrosty notują pompy i hydrofory do wody oraz węże ogrodowe. Jak co roku, stałym zainteresowaniem cieszą się parasole ogrodowe dające schronienie przed słońcem. Na popularności mocno zyskują kurtyny i mgiełki wodne, które z powodzeniem mogą być stosowane nie tylko w ogrodach, ale również na balkonach w blokach.

Bezpieczeństwo czworonogów

W planowaniu letnich podróży i wypadów za miasto Polacy nie zapominają o potrzebach czworonogów. Jak potwierdzają dane Empik.com, w porównaniu do ub.r. znacząco rośnie zainteresowanie transporterami i klatkami dla zwierząt – ponad 3-krotnie dla kotów i ponad 2-krotnie dla psów. Częściej niż rok temu wybierane są także maty chłodzące, które przynoszą ulgę zwierzakowi podczas ciepłych dni, a także specjalne baseny dla psów.