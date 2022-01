Wartość rynku handlu społecznościowego szybuje. Jak bardzo wzrośnie?

Według raportu firmy konsultingowej Accenture, globalny rynek handlu społecznościowego wzrośnie dwuipółkrotnie z 492 miliardów dolarów w 2021 r. do 1,2 biliona dolarów w 2025 r., przy czym rynek indyjski będzie rósł najszybciej w tym okresie. To trzy razy szybciej niż tradycyjny e-commerce. Do 2025 r. handel społecznościowy będzie stanowić 17% wszystkich wydatków na e-commerce.

Handel społecznościowy odnosi się do transakcji, które odbywają się całkowicie w kontekście platformy mediów społecznościowych, co oznacza, że reklamy klikalne, które przekierowują użytkowników do własnej witryny marki, nie kwalifikują się do tego zestawu. Tendencja jest napędzana głównie przez konsumentów z Pokolenia Z i Milenialsów, którzy mają odpowiadać za 62% wydatków.

Raport zatytułowany „Dlaczego zakupy są gotowe na rewolucję społeczną” został oparty na ankiecie internetowej przeprowadzonej wśród 10 053 użytkowników mediów społecznościowych w Chinach, Indiach, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w okresie od 12 sierpnia do 3 września 2021 r.

W raporcie stwierdzono, że chociaż Chiny pozostaną najbardziej zaawansowanym rynkiem zarówno pod względem wielkości, jak i dojrzałości, największy wzrost można zaobserwować na rynkach rozwijających się, takich jak Indie i Brazylia.

Na tych rynkach handel społecznościowy ma potencjał, by przeskoczyć e-commerce, ponieważ nowe modele biznesowe pozwalają na większy udział w handlu cyfrowym we wszystkich grupach społecznych – powiedział.

Accenture stwierdza, że indyjski rynek handlu społecznościowego będzie rósł w tempie 59% złożonej rocznej stopy wzrostu do 17 miliardów dolarów wartości brutto do 2025 roku. W tym samym okresie rynek brazylijski wzrośnie w tempie 30% CAGR, do 5 miliardów dolarów. Chiński wzrośnie z kolei o 26% do ponad 1 biliona dolarów, podczas gdy rynek amerykański o 25% do prawie 100 miliardów dolarów.

Social media, o których potencjał sprzedażowy do niedawna toczyły się gorące spory, wydają się mieć za sobą te niekończące się dyskusje. Najpierw udowodniły, że mogą przydać się na początkowym etapie ścieżki użytkownika, kiedy dopiero rodzi się jego intencja zakupowa. Wtedy e-sprzedawcy mogli ją wzmacniać, stosując przeróżne techniki od tradycyjnego targetowania reklam, po bardziej kreatywne wykorzystanie np. influencer marketingu.

Teraz jednak zmiany idą jeszcze dalej. Pokolenie najmłodszych konsumentów odkrywa nowe rzeczy, przeglądając media społecznościowe i - żeby je kupić - nie chce już wychodzić z aplikacji. Konieczność przełączania się pomiędzy różnymi kanałami, z których nie wszystkie oferują jednakowo UX, zwyczajnie zaburza ich doświadczenia, które powinny być możliwie płynne.

Media społecznościowe, które do perfekcji opanowały sposoby przykuwania naszej uwagi, chcą teraz - oczywiście nie bezinteresownie - pomóc sprzedawcom, bo zwłaszcza ci mniejsi nie zawsze radzą sobie z wyzwaniami związanymi z UX.

Cyfry już teraz zauważają jednak największe firmy, a zdecydowana większość aplikacji społecznościowych zaczęła już opracowywać nowe sposoby, które pozwalałyby użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów, Facebook ruszył z Facebook Shops, a Instagram z Instagram Checkouts.