Wasa z nową kampanią. Marka kontynuuje współpracę z Agnieszką Radwańską

„Wypełnij dzień smakiem” to hasło nowej kampanii marki Wasa z udziałem Agnieszki Radwańskiej - rozpoznawalnej na całym świecie polskiej tenisistki. Działania marketingowe są realizowane w kanałach digital oraz sklepach od 1 lutego.

Kampania „Wypełnij dzień smakiem” jest obecna w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) oraz w formie spotów (15’’ i 6’’) na portalu YouTube.

– Jako były sportowiec doskonale wiem, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest zdrowe, regularne odżywianie. Zwracam uwagę na jakość i skład produktów, dlatego wybieram markę Wasa. Na co dzień często mamy mało czasu na przygotowanie posiłków dla siebie i rodziny. Jestem osobą aktywną, do tego mamą, potrzebuję więc produktów, które pozwolą mi szybko zrobić smaczne śniadanie lub przekąskę. Produkty marki Wasa z ulubionymi dodatkami są więc dla mnie idealnym rozwiązaniem – mówi Agnieszka Radwańska.

Produkty marki Wasa są dostępne w Polsce w formie klasycznego pieczywa chrupkiego, pieczywa lekkiego, jak również przekąsek z linii Delicate oraz kanapek.

– Pieczywo chrupkie z ulubionymi dodatkami to dobry sposób na to, by dobrze zacząć dzień. Stąd hasło naszej kampanii – „Wypełnij dzień smakiem”. Z kolei przekąski z linii Delicate to doskonała propozycja na domowe popołudnie. Wiemy, że konsumenci są coraz bardziej świadomi, zwracają uwagę na skład produktów, chcą jeść lepiej. My na te potrzeby odpowiadamy – dodaje Damian Podawca.