Wawel przyłącza się do walki z epidemią. Sprawdzamy szczegóły

"Dzień Dobrych Uczynków", który miał miejsce 19 maja od lat jest okazją do bezinteresownego pomagania i czynienia dobra. Do inicjatywy kolejny już raz przyłączyła się firma Wawel. Całkowity zysk ze sprzedaży specjalnego, okazyjnego zestawu słodyczy, dostępnego w sklepie internetowym firmy zostanie przekazany na rzecz służby zdrowia.

W sklepie internetowym firmy Wawel od 18 maja do końca czerwca dostępny jest "Dobry Zestaw" siedmiu produktów, w skład którego wchodzą m.in. czekolady, galaretki malinowe i Królewskie Mleczko oraz cenione od lat czekoladki nadziewane Malaga i galaretki Mieszanka Krakowska. Zysk ze sprzedaży tych zestawów zostanie przekazany na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem.

Dzień Dobrych Uczynków obchodzony jest w firmie Wawel już od kilku lat. Poprzednie edycje skierowane były do mieszkańców Krakowa i organizowane wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji.

- Inicjatywa firmy nie jest pierwszym gestem pomocy dla szpitali. „W ramach podziękowania dla lekarek i lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich zaangażowanych na co dzień w niesienie pomocy potrzebującym, przekazaliśmy łącznie już ponad tonę słodyczy. To, by w Dniu Dobrych Uczynków skupić się na wsparciu szpitali, było więc naturalną decyzją” – mówi Sylwia Warnecka z Fundacji Wawel z Rodziną.