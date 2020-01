Weź udział w wielkim rankingu agencji interaktywnych 2020 roku! Wypełnij ankietę [BEZPŁATNY]

Marketing. Fot. Pixabay

Zapraszamy do udziału w corocznym, wielkim rankingu marketingowych agencji interaktywnych działających w Polsce. Od 10 lat, co 12 miesięcy prezentujemy nowe opracowanie, które pomaga marketerom w wyborze agencji, do których wysyłają zapytania ofertowe, a także wybrać te, którym warto powierzyć budżety promocyjne. Nasz raport dociera do większości osób zainteresowanych takimi usługami w naszym kraju.

Opracowanie jest doskonale pozycjonowane w wyszukiwarce Google, co powoduje, że korzystają z niego marketerzy, kiedy tylko takiego zestawienia potrzebują.

Raportowi patronują, a więc i promują na swoich łamach, największe portale: Onet, WP, Interia, Gazeta.pl i Business Insider Polska.

Udział w badaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do jak najszybszego wypełnienia ankiety i zagwarantowania sobie obecności w rankingu.

UWAGA! Interaktywnie.com zastrzega sobie prawo weryfikacji danych i odmowy ich publikacji.

Zaprezentuj w raporcie swoich ekspertów oraz ofertę agencji

Redakcja Interaktywnie.com, najstarszego w Polsce serwisu integrującego marketerów i agencje świadczące usługi związane z marketingiem, rozpoczyna właśnie prace nad raportem poświęconym marketingowym agencjom interaktywnym.

Pochwal się swoimi realizacjami, zaprezentuj ekspertów, przedstaw działalność agencji... i dotrzyj do nowych klientów.

W tym roku objęcie raportu patronatem zapowiedziały:

Onet,

Wirtualna Polska,

Interia,

Gazeta.pl,

Business Insider Polska.

Artykuły redakcyjne będą dotyczyć następujących zagadnień:

IX Wielki ranking agencji

Zestawienie agencji interaktywnych działających na polskim rynku według ich przychodów, zysków, liczby zatrudnionych pracowników, dynamiki zmian tych wskaźników. Przygotowane na podstawie ankiet wypełnionych przez agencje.





Jakie formy promocji są najbardziej skuteczne? Co agencje proponują swoim klientom, a czego oczekują klienci? Jak łączyć ze sobą SEO, PPC, content marketing. Kiedy sprawdza się promocja w mediach społecznościowych i jakie formaty królują na YouTube.





Analizujemy wydatki na reklamę. Porównujemy skuteczność poszczególnych form. Przytaczamy argumenty potwierdzające, że współczesne kampania reklamowe muszą być prowadzone w sieci. Eksperci podpowiadają, które formy sprawdzą się najlepiej.





Wspólnie z ekspertami analizujemy, jakie przewagi ma prowadzenie działań promocyjnych z agencją nad ich samodzielną realizacją. Doradzamy, kto i dlaczego powinien rozważyć zlecenie działań profesjonalistom. Podpowiadamy, jak wybrać agencję.





Praktycy z branży dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat rynku, trendów (nadchodzących i przemijających), podsumowują miniony rok i prognozują wydarzenia w 2019. Doradzają też, jak prowadzić kampanie i na co zwracać uwagę wybierając agencję.

Dotrzyj do klientów i zaprezentuj swoją działalność w tym najważniejszym w branży opracowaniu!





Zapraszam do kontaktu, przygotuję dla Państwa Agencji specjalną ofertę

Jakub Karczmarczyk, dyrektor działu reklamy

jk@interaktywnie.com

tel.: 71 302 75 35