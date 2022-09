aplikacje, telefon, fot. lobostudiohamburg

Salesforce, dostawca CRM oraz WhatsApp, najpopularniejszy serwis do przesyłania wiadomości, ogłosiły nowe strategiczne partnerstwo, które pozwoli klientom Salesforce łączyć się ze swoimi klientami i budować nowe doświadczenia w oparciu o komunikację w aplikacji WhatsApp.

Wykorzystanie WhatsApp jako nadrzędnej platformy interakcji zapewni nowoczesne, wygodne, zintegrowane i spersonalizowane doświadczenia między ludźmi i firmami. Integracja ta zmieni sposób, w jaki marki łączą się z konsumentami poprzez konwersacyjne zaangażowanie w ramach interakcji marketingowych, handlowych i usługowych. Ponadto, firmy będą mogły aktywować swoich klientów bezpośrednio za pośrednictwem zupełnie nowego rozwiązania Salesforce Genie - nowej platformy danych zasilającej pierwszy na świecie CRM działający w czasie rzeczywistym. Zapewnia on płynne, wysoce spersonalizowane doświadczenia w zakresie sprzedaży, obsługi, marketingu i handlu. Umożliwia to firmom kierowanie do swoich odbiorców danych w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem reklam typu Click-to-WhatsApp na Facebooku i Instagramie.

Nowa integracja pozwoli markom łatwo dostosować swoje doświadczenie, aby połączyć się z klientami w szybki, prosty i osobisty sposób, odpowiadać na pytania, zapewnić wsparcie oraz promować i sprzedawać produkty. Zwiększa to zaangażowanie, lojalność, wygodę, interakcję i satysfakcję zarówno dla marki, jak i klienta.

- L'Oreal ma misję wynalezienia przyszłości piękna, co wymaga od nas również zrewolucjonizowania sposobu, w jaki łączymy się z naszymi klientami na całym świecie. Nasi klienci poruszają się szybko - musimy nie tylko za nimi nadążać, ale także przekraczać ich oczekiwania w każdej interakcji. Ponieważ coraz więcej klientów korzysta z urządzeń mobilnych, jako podstawowego sposobu kontaktu z naszą marką, potrzebujemy jednego rozwiązania w zakresie przesyłania wiadomości, które pobiera informacje z działów sprzedaży, obsługi, marketingu, handlu i IT, aby pomóc nam w zapewnieniu spersonalizowanej obsługi klienta, dostarczaniu rekomendacji dotyczących produktów i zwiększaniu sprzedaży. Możliwość wykonywania wszystkich powyższych czynności za pośrednictwem WhatsApp jako pojedynczej platformy komunikacyjnej może mieć ogromne znaczenie w branży kosmetycznej, umożliwiając prowadzenie handlu konwersacyjnego i budowanie większego zaangażowania" - powiedziała Asmita Dubey, Chief Digital & Marketing Officer w Grupie L'Oréal.

Wiadomości przesyłane drogą mobilną to dziś jeden z kluczowych punktów interakcji - 66% respondentów badania Salesforce przyznaje, że wiadomości to ich preferowany sposób komunikacji z firmą. Klienci oczekują terminowych i wygodnych interakcji w ramach preferowanego kanału, które dostarczają bogatszych, spersonalizowanych doświadczeń.

• Blisko 90% klientów twierdzi, że doświadczenie, jakie zapewnia firma, jest równie ważne jak jej produkty lub usługi

• 85% klientów oczekuje spójnych interakcji we wszystkich działach

• Prawie 60% klientów woli kontaktować się z firmami za pośrednictwem kanałów cyfrowych

• 86% liderów IT twierdzi, że udoskonalone technologie zorientowane na klienta mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności ich organizacji

• Firmy wysyłają ponad 100 milionów wiadomości dziennie na WhatsApp