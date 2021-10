Wiarygodna strona internetowa firmy. Oto jej kluczowe elementy [wyniki badania]

komputer, asystent cyfrowy, fot. prettysleepy1, pixabay

Strona WWW jest dla większości firm nie tylko internetową wizytówką, ale również miejscem, gdzie klienci dokonują zakupów. Konkurencyjność w polskiej sieci jest coraz większa, a przewagę zyskują Ci, którzy swoimi działaniami budują wokół siebie wiarygodność. Jakie obszary strony WWW wpływają na zaufanie użytkowników i które elementy witryn są dla polskich firm niezbędne, jeśli chcą być postrzegane jako wiarygodne? Poszukując odpowiedzi na te pytania, home.pl przebadało w ankiecie 200 przedstawicieli MŚP.

Wiarygodna strona internetowa. Oto obowiązkowe elementy

W odpowiedzi na pytanie „Co powinna zawierać strona internetowa, aby została uznana za wiarygodną?” ankietowani w zdecydowanej większości wskazali 2 elementy – certyfikat SSL zapewniający szyfrowane połączenie ze stroną oraz ochronę danych osobowych i płatniczych w formularzach (ponad 70%), a także informacje o firmie (ponad 60%). Co ciekawe, dopiero na 3. miejscu uplasował się regulamin, który w dużej mierze decyduje o prawach i obowiązkach, np. sprzedawcy i klienta w sklepie internetowym. Internauci jako mniej ważne wskazują atrakcyjność wyglądu strony WWW i dostępność płatności elektronicznych oraz prawie w ogóle nie weryfikują, czy firma posiada profile w mediach społecznościowych.

- Świadomość internautów w zakresie działania certyfikatów SSL jest coraz większa. Pojawiające się w przeglądarkach oznaczenia przekreślonej kłódki oraz informacja: „niezabezpieczona” przekazują jasną informację o stronie internetowej, która nie ma SSL-a. Certyfikat nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku sklepów internetowych, gdzie jego brak praktycznie uniemożliwia prowadzenie skutecznej sprzedaży – zwraca uwagę Renata Jędrasiak, Marketing Manager w zespole e-commerce home.pl.

• Ponad 70% ankietowanych uważa, że certyfikat SSL podnosi wiarygodność strony WWW

• Więcej niż 60% użytkowników sprawdza informacje o firmie, które są widoczne na stronie

• Co trzeci internauta sprawdza, czy strona posiada czytelny i jasny regulamin

• Polscy internauci nie zwracają szczególnej uwagi na to, czy firma posiada na stronie przykłady realizacji swoich usług (7% odpowiedzi) lub posiada konta w social media (5% odpowiedzi)

Elementy obniżające wiarygodność strony internetowej

Ankietowani jako czynnik, który najbardziej obniża wiarygodność strony internetowej, wskazali brak zawartych na niej danych o firmie lub podanie niepełnych danych (82% odpowiedzi). Brak certyfikatu SSL był drugą najpopularniejszą odpowiedzią (62%). Co ciekawe, ankietowani uważają również, że na negatywne postrzeganie firmy wpływ mają błędy językowe w tekstach (41% ankietowanych). To wyraźny sygnał dla przedsiębiorców, aby zadbali nie tylko o merytoryczne, ale również dobrze napisane treści. Na 4. miejscu uplasowała się kwestia braku wersji mobilnej witryny. Brak regulaminu oraz płatności elektronicznych wskazał co piąty ankietowany.

• Ponad 80% użytkowników rezygnuje z przeglądania strony, jeżeli ta nie zawiera danych firmy

• 2/3 internautów nie ufa stronom bez certyfikatu SSL

• Ponad 40% użytkowników wymaga poprawnych językowo treści

• Prawie co 4 internauta uznaje stronę za mało wiarygodną, jeśli ta nie wyświetla się prawidłowo na urządzeniach mobilnych

Wyniki badania #DigitalTrends od home.pl stanowią podpowiedź dla małych i średnich firm, które chcą stworzyć własną stronę internetową cieszącą się zaufaniem internautów. Witryna WWW daje firmom większą kontrolę nad wizerunkiem w sieci niż chociażby profil w mediach społecznościowych. Ten ostatni podlega osobnemu, zewnętrznemu regulaminowi. Ponadto może zostać arbitralnie zablokowany (np. z powodu użytych w poście lub wydarzeniu słów uznanych za nieodpowiednie), co może skutkować znacznym ograniczeniem dotarcia do odbiorców firmy. Ostatnia globalna awaria Facebooka oprócz tego, że nadszarpnęła wizerunek technologicznego giganta, dobitnie ukazała też, że dywersyfikacja kanałów dotarcia do odbiorców w sieci jest konieczna. Kluczową alternatywą odpowiadającą na tę potrzebę jest ciesząca się zaufaniem użytkowników strona internetowa firmy.