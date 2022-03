Wideo marketing. Jak wykorzystać wideo w działaniach w aplikacjach mobilnych?

fot. Joey Huang on Unsplash

Wideo jest jednym z najpopularniejszych formatów w kontekście konsumpcji treści w internecie. Jak pokazują dane Insivia, konsumenci zapamiętują aż 95% informacji, gdy oglądają je w filmie, a tylko do 10%, gdy je przeczytają. Nic więc dziwnego, że od kilku lat wideo marketing jest jednym z wiodących kanałów reklamowych. Dodatkowo reklamodawcy, którzy korzystają z wideo, zwiększają przychody o 49% szybciej niż Ci, którzy pomijają format w swoich media planach (WordStream). Dane wskazują też, że wydatki na ten obszar będą rosły. Jak wynika z raportu Wyzowl w ostatnim roku aż 99% marketerów potwierdziło kontynuację swoich działań reklamowych z wykorzystaniem wideo, w tym 95% zadeklarowało wzrost nakładów finansowych na ten format.

W ostatnich latach wyjątkowo popularne staje się wykorzystanie wideo w aplikacjach mobilnych. Najczęściej możemy się spotkać dwoma formatami - pełnoekranowymi kreacjami z wideo oraz rewarded video.

1. Pełnoekranowe kreacje z wideo – wyświetlane na zasadzie „welcome screenów” po uruchomieniu aplikacji lub w momencie przechodzenia przez kolejne moduły czy zakładki. W tym formacie wideo zazwyczaj jest połączone z grafiką i niekiedy dodatkowymi interaktywnymi mechanizmami rich mediowymi. Film jest integralną częścią całej kreacji i miejsce na reklamie, w którym jest wyświetlany musi być spójne graficznie oraz komunikacyjnie z całością. Ten format często wybierają firmy z branży kinowej czy telewizyjnej (premiery, ramówki). Dzięki połączeniu filmu z grafiką możemy powiedzieć, że w pewnym stopniu realizujemy „kreację 2w1”. W pełnoekranowych kreacjach z wideo możemy dodatkowo wykorzystać na przykład następujące mechanizmy:

opcję dodawania wydarzenia do kalendarza – świetnie sprawdza się przy premierach,

slider – poza spotem wideo pozwala przestawić więcej niż jedną grafikę lub animację. W praktyce jest to wprawienie poszczególnych elementów w ruch, by pojawiały się na zasadzie wjazdu, przenikania czy paralaksy.



Wykorzystanie powyższych czy innych mechanizmów dodatkowo angażuje i zatrzymuje uwagę użytkownika na reklamie. Finalnie skutkuje to dużo wyższym czasem kontaktu z marką niż w przypadku prostych formatów lub stosowania samych spotów



2. Rewarded video – jest to drugi najczęściej wykorzystywany format wideo w aplikacjach, a swoją popularność zawdzięcza głównie grom mobilnym. Rewarded video to format natywny – za obejrzenie filmu użytkownik otrzymuje bonus w grze, w którą akurat gra. Raport AdColony pokazuje, że 88% badanych woli obejrzeć reklamę w tej formie i otrzymać za to korzyści, niż dokonać zakupu bonusów w grze.

Co więcej 91% ankietowanych odpowiedziało, że woli reklamy rewarded video, niż zwykłe kreacje wideo, za obejrzenie których nie dostają żadnych benefitów. W związku z tym, że format jest bardzo dobrze odbierany przez środowisko graczy to coraz więcej marketerów decyduje się z niego korzystać. Pamiętajmy też, że mobilni gracze w Polsce to aż 65% społeczeństwa (AdColony). Istotny z punktu widzenia marki jest również model zakupowy, stosowany zazwyczaj przy tym formacie, czyli rozliczenie za częściowe lub pełne obejrzenie spotu, co pozwala marketerom optymalizować koszty kampanii oraz daje gwarancję dłuższego kontaktu z materiałem reklamowym.

Dzięki wysokiej konsumpcji wideo, marketerzy mają dużo większe szanse na dotarcie z przekazem do odbiorców, niż w przypadku innego rodzaju działań reklamowych, np. display. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób tworzenia treści - w filmach produkowanych na potrzeby marketingowe kluczowy jest tzw. attention grabber, czyli początkowy fragment spotu, który powinien przykuć uwagę użytkownika.

To pewnego rodzaju „haczyk”, który angażuje i zatrzymuje widza. Zaleca się wykorzystanie pierwszych 3 do maksymalnie 8 sekund na ten element. Korzystając ze spotów telewizyjnych, które są zazwyczaj dłuższe, powinno się przyciąć materiał zachowując najważniejszy przekaz wraz z brandingiem marki, pokazanym już w pierwszych kilku sekundach. Przy spocie wideo emitowanym w środowisku mobilnym, istotna jest także jego orientacja. Większość użytkowników korzysta ze smartfona w położeniu pionowym, warto wiec, aby wykorzystując same spoty bez grafiki, wideo było do tego przystosowane. Ostatni element to dodanie napisów do filmu. Według danych Horizon oraz Publicis 92% konsumentów ogląda treści z wyłączonym dźwiękiem.

