Wielka, wspólna kampania rebrandingowa Polsatu i Plusa i Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat)

Grupa Polsat Plus

W nowym spocie biorą udział m.in.: Wojciech Mecwaldowski – nowy ambasador marki Plus, Jacek Braciak znany ze spotów Polsat Box, Tomasz Karolak obecny w reklamach Plusa na Kartę oraz cała plejada gwiazd znanych z anten Polsatu: sanah, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska i Piotr Gąsowski. W spocie została wykorzystana ścieżka dźwiękowa „You Can’t Hurry Love”, światowego przeboju w wykonaniu Phila Collinsa.

Firma wydała na to grube miliony złotych, choć - co zrozumiałem - większość będzie alokować we własnych kosztach, bo ta kampanie będzie toczyła się przede wszystkim w mediach własnych Grupy Polsat Plus. Rozpoczyna się właśnie główny etap kampanii rebrandingowej kluczowych marek Grupy Polsat Plus. Startuje nowa, pierwsza w historii wspólna kampania trzech marek – Plusa, Polsatu i Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat), którą łączy hasło „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko”.

Kampania prezentuje spójny przekaz łączący wszystkie marki – Plus, Polsat i Polsat Box

Według kampanii marki zapewniają klientowi wybór tego z czego, kiedy, gdzie, w jaki sposób i na jakim urządzeniu chce korzystać – zgodnie z hasłem „Wybierz swoje wszystko”. Odpowiada też na pytanie postawione we wcześniejszych spotach: „Kto rządzi… internetem, 5G, rozrywką, emocjami, serialami i sportem?”

„Klient oczekuje, że marka będzie odpowiadać na jego indywidualne potrzeby. Chce decydować – mieć szerokie możliwości wyboru zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. My, jako Grupa, odpowiadamy na to mówiąc: w Plusie, Polsacie i Polsat Box możesz wybrać swoje wszystko. Możesz rządzić m.in.: internetem, 5G, technologiami, rozrywką, emocjami, serialami i sportem” – mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.

W nowej kampanii tym, kto rządzi jest każdy z klientów – mieszkaniec Polski, użytkownik internetu, widz telewizyjny, fan filmów i seriali czy kibic sportu. Plus łączy ludzi dzięki najnowocześniejszym technologiom komunikacyjnym i najlepszemu internetowi 5G w Polsce. Polsat – to najlepsze emocje i informacje – rozrywka, sport, filmy, seriale i programy newsowe. Polsat Box – to bogaty wybór różnego rodzaju treści i szereg możliwości dostępu do nich.

Kierunki strategiczne kampanii

Najnowsza, zrealizowana wspólnie dla trzech marek, kampania jest kontynuacją rozpoczętego procesu strategicznej harmonizacji komunikacji marketingowej Grupy. Jej celem jest pokazanie kluczowych wartości łączących marki oraz ich spójności zarówno na poziomie wizualnym (logotypy, skóry), jak i samego przekazu – wspólnego hasła „Wybierz swoje wszystko”.



Szeroko zakrojony proces zmian, rebranding i startująca kampania są rezultatem ponad dwóch lat intensywnej pracy pracowników Grupy przy wsparciu międzynarodowych firm doradztwa strategicznego (Lippincott, Wolff Olins, Straightline), które zakończyły się opracowaniem nowego kierunku komunikacji dla Grupy, jak również wiodących marek wchodzących w skład portfela – Plus, Polsat i Polsat Box.

W toku przeprowadzonych analiz oraz pogłębionych badań marketingowych (przy współpracy z firmą badawczą IPSOS) wybrany został kierunek strategiczny zaproponowany przez Straightline.

Założenia strategii zostały przełożone na nowy język wizualny marek przez renomowaną międzynarodową agencję Saffron Brand Consultants, która była odpowiedzialna za stworzenie nowych logotypów, spójnych sygnetów oraz tzw. „skóry”. Wdrażany system identyfikacji wyznacza nowy kanon w historii tworzenia wyjątkowego języka komunikacji wizualnej, który będzie charakterystyczny dla poszczególnych marek Plus, Polsat, Polsat Box, jak również dla marki korporacyjnej, jaką jest Grupa Polsat Plus.

Wyrazisty i bardzo spójny na poziomie strategicznym i wizualnym system nowej identyfikacji umożliwia konsumentowi szybkie wrażeniowe skojarzenie, czym jest i co oferuje dana marka. Język ten podkreśla również fakt przynależności wszystkich marek do jednej grupy.



Kompleksowość usług Grupy pozwala na swobodną konfigurację i wybór tych produktów, które są aktualnie potrzebne. Dzięki temu każdy klient rządzi swoim światem usług i produktów. Rządzi, bo ma to, co jest najlepsze. Rządzi, bo wybiera to, co chce, co go bawi, co lubi i co jest mu potrzebne, a także to, co jest dla niego najbardziej opłacalne. Może konfigurować, łączyć, włączać, oglądać i ustawiać wszystko według swoich upodobań. Wybiera produkty i usługi odpowiadające jego preferencjom w danym czasie. Dodatkowo otrzymuje je wszystkie razem, dostępne w prosty i przyjazny sposób. Wybiera swoje wszystko.



Spoty kampanii wyreżyserowane zostały przez Marcina Filipka, zaś za produkcję odpowiada dom produkcyjny TFP. Realizacja kampanii rebrandingowej została powierzona agencji Freundschaft w ramach wygranego przetargu. Autorem hasła „Wybierz swoje wszystko” jest agencja Brain.