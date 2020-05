Wiersze w mieście. Akcja mimo pandemii przyciąga tłumy

Wiersze w mieście, fot. EUNIC Warszawa

Do ponad 4,5 miliona odbiorców kanałów online i mediów społecznościowych dotarły informacje o tegorocznej odsłonie „Wierszy w mieście” w pierwszej połowie jej trwania. W akcję prowadzoną w warunkach pandemii online zaangażowało się dotąd ponad 100 partnerów z całego kraju. Akcja potrwa do 15 maja.

Dzięki „Wierszom w mieście” co dziesiąty mieszkaniec Polski miał tej wiosny okazję usłyszeć głosy 19 wybitnych europejskich poetek i poetów zaproszonych do tej akcji. Wśród instytucji, które dołączyły do „Wierszy w mieście” i publikują teksty oraz nagrania wierszy są m.in.: Nowy Teatr w Warszawie, Kraków Miasto Literatury UNESCO, Sopoteka i Biblioteka Sopocka, Mysia 3, Nagroda Literacka i Towarzyszący jej Festiwal Europejski Poeta Wolności, Festiwal Złoty Środek Poezji, Loesje, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Kultura w kwarantannie czy Teatr Muzyczny Capitol z Wrocławia.

Za pośrednictwem partnerskich kanałów już w połowie trwania akcja „Wiersze w mieście” dotarła do 4,5 miliona odbiorców. Poetycki głos traktujący o ekologii oraz przyszłości planety stojącej w obliczu przemian społecznych i zmian klimatycznych wywołanych degradacją środowiska wybrzmiewa w kanałach bibliotek, sklepów, instytucji kultury, na fanpage’ach w mediach społecznościowych, a także na literackich blogach i profilach bookstagramerów. Na stronie „Wiersze w mieście” po raz pierwszy zamieszczone zostały nie tylko teksty, ale także nagrania wierszy. Wszystkich 19 tekstów – każdy w polskiej i oryginalnej wersji językowej – jest dostępnych do odsłuchania na podcaście na Spotify.

Społeczna aktywność w akcji Wierszewmiescie

Organizatorzy akcji EUNIC Warszawa i Miasto Stołeczne Warszawa zachęcają też odbiorców do nagrywania wideo z własnymi interpretacjami wierszy i publikowania ich w kanałach społecznościowych. A od 4 maja zapraszają internautów do tworzenia i dzielenia się własnymi wierszami o planecie. Tego dnia na facebook'owym fanpage’u akcji wystartował konkurs na krótki wiersz zainspirowany tekstami z tegorocznej edycji akcji.

Dodatkowo, mieszkańcy Warszawy, którzy zakończą domową izolację będą mogli przeczytać wszystkie wiersze podróżując transportem miejskim i metrem. Poezja z akcji „Wiersze w mieście” będzie emitowana na ekranach w autobusach oraz na stumetrowej długości ekranie LED-owym na stacji metra Świętokrzyska. Poezja będzie też towarzyszyć spacerującym po mieście – wiersze, w formie wystawy, zostaną zaprezentowane na ogrodzeniu Ambasady Rumunii przy ulicy Chopina 10, w sąsiedztwie Parku Dolinka Szwajcarska oraz Parku Ujazdowskiego.

- Jestem przekonany, że poezja może być szczególnym sposobem ćwiczenia wyobraźni i empatii. Również empatii ponad granicami, w kontekście projektu europejskiego. Trudno mi sobie wyobrazić cechy, które są teraz bardziej niezbędne do rozwiązywania palących problemów zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Może również dzięki wierszom uda się nam ten czas boleśnie naznaczony epidemią COVID-19, mówiąc słowami Ingeborg Bachmann, „czas odroczony aż do odwołania”, wykorzystać do tego, by odnaleźć niezbędne teraz ludzkości pokłady współodczuwania z innymi ludzkimi i pozaludzkimi bytami – mówi Rupert Weinmann, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie i prezydent EUNIC Warszawa.

Do 15 maja, w całym kraju można przeczytać i usłyszeć na wiersze następujących autorek i autorów:

Austria – Friederike Mayröcker

Republika Czeska – Petr Hruška

Dania – Julie Sten-Knudsen

Estonia – Kristiina Ehin

Flandria – Els Moors

Hiszpania – María Sánchez

Irlandia – Aine Macaodha

Luksemburg – Jean Portante

Republika Malty – Antoine Cassar

Republika Mołdawii – Andrei Gamarț

Niemcy – Silke Scheuermann

Polska – Julia Fiedorczuk

Portugalia – Nuno Júdice

Rumunia – Andrei Dósa

Słowacja – Viera Prokešová

Turcja – Nurullah Genç

Ukraina – Iryna Wikyrczak

Wielka Brytania – Imtiaz Dharker

Włochy – Tiziano Broggiato

Organizatorem akcji „Wiersze w mieście” jest EUNIC Warszawa, czyli Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej. Misją Stowarzyszenia jest promocja wartości europejskich poprzez działania na polu sztuki, literatury i nauki. Wśród realizowanych co roku projektów EUNIC Warszawa, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta, warto wymienić m.in. Europejski Dzień Języków, Międzynarodowy Dzień Tłumacza czy Spoke’N’Word Festival. Ponadto EUNIC organizuje także konferencje, choćby takie, jak: „Kobiety wobec wyzwań dekady 2020-2030”, (2020) czy „Gdyby – Społeczne Projektowanie Zrównoważonych Miast” (2020).

