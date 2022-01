Wierzbicka i Boberek w kampanii Electrolux pod nazwą Klimatyczne bajki

Klimatyczne bajki, fot. Electrolux

Electrolux startuje z cyklem cotygodniowych słuchowisk „Klimatyczne bajki”, skierowanym do dzieci i rodziców. To kolejna odsłona globalnej strategii, w ramach której Electrolux inspiruje do proekologicznych wyborów i pokazuje, jak poprzez drobne zmiany zachowań w życiu codziennym można dbać o środowisko naturalne. Na cykl składa się 6 bajek autorstwa Katarzyny Ogonowskiej, a w role bohaterów wcielili się Marta Wierzbicka i Jarosław Boberek. Tematami odcinków „Klimatycznych bajek” będą: czyste powietrze, oszczędzanie energii i wody, drugi obieg rzeczy, odpowiedzialne podróżowanie oraz niemarnowanie jedzenia.

„Klimatyczne bajki” będą publikowane w każdy czwartek na stronie klimatyczne-bajki i platformach streamingowych, YouTube oraz Spotify. Pierwszy odcinek dostępny jest do odsłuchania od 20 stycznia. Projekt wspiera kampania w digitalu, spoty audio i działania public relations.

Z „Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” wynika, że najczęściej wskazywanym powodem, dla którego warto chronić środowisko, jest troska o przyszłe pokolenia. Ten powód wybrało prawie trzy czwarte badanych (73%) i jest to najwyższy uzyskany wynik na przestrzeni wszystkich edycji badania od 2011 roku.

Klimatyczne bajki - fabuła i bohaterowie

Pełen ciepła i humoru cykl „Klimatyczne bajki” opowiada o codziennym życiu rodziny Zieleniewskich, a jego głównymi bohaterami są 6-letnia Ela, jej brat Aleks oraz ich rodzice. Poprzez codzienne perypetie rodziny Zieleniewskich, marka Electrolux chce uwrażliwić najmłodsze pokolenie na najważniejsze kwestie codziennej ekologii.

Państwo Zieleniewscy są zaangażowanymi rodzicami, do tego interesują się światem, który ich otacza. To świadomi obywatele planety Ziemia, a poprzez zabawę oraz sposób spędzania wspólnego czasu, przekazują ekologiczne wartości Eli i Aleksowi.

Rozmowy o ekologii w cyklu Klimatyczne rozmowy

Marka Electrolux, wywodząca się z przodującej w ekologicznych projektach Szwecji, na początku 2021 roku uruchomiła podcast „Klimatyczne rozmowy”, w którym aktywistka środowiskowa, Ania Pięta (Muda Talks) rozmawiała z zaproszonymi ekspertami o ekologii, ochronie środowiska, konsumpcjonizmie oraz zrównoważonym rozwoju. Po roku od tamtej inicjatywy, w związku z dużym zainteresowaniem audycją, Electrolux postanowił kontynuować projekt w nowej odsłonie i skierować go do młodszego odbiorcy, czyli do dzieci w wieku 4-8 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Pomysłodawcy projektu wyszli z założenia, że słuchowiska dla dzieci, poruszające kwestie ekologii i codziennych wyborów każdego z nas, pomogą rozpropagować wiedzę o ekologii wśród najmłodszych i skłonić dzieci do proekologicznych zachowań.

- Naukę o ekologii musimy zacząć od najmłodszych. Uwrażliwić dzieci na przyrodę, pokazać, jaka jest rola człowieka w środowisku oraz uświadomić, jaka spoczywa na nim odpowiedzialność. „Klimatyczne bajki” poprzez historię zwykłej rodziny pokazują, w jaki sposób te mniejsze, ale kluczowe idee wdrożyć w domu. Mówimy o małych czynach z naszego domowego podwórka, przedszkola czy szkoły, które zsumowane powodują, że w przyszłości nam i naszym dzieciom może żyć się lepiej. Electrolux od lat wspiera proekologiczne zmiany w naszych codziennych zachowaniach oraz promuje postawę zrównoważenia w swoim modelu biznesowym. Do tej pory realizowaliśmy nasze akcje i przekaz głównie wśród dorosłych odbiorców. Dziś mamy również propozycje dla najmłodszych. Wierzę, że dzięki naszym bajkom dzieci nie tylko nauczą się troski o planetę, ale przekażą tę naukę innym – rodzicom, dziadkom, opiekunom i zainspirują całą rodzinę do codziennej ekologii – mówi Natalia Kostera, Brand Manager Electrolux.

Słuchowisko XXI wieku

Słuchowiska jako forma przekazu to z jednej strony powrót do złotych czasów radia, ciekawa i zabawna historia, która przez zabawę przekazuje dzieciom ekologiczne wartości. Z drugiej, dostępność na tablecie czy telefonie pozwala nam słuchać „Klimatycznych bajek” w dowolnym dla nas czasie – w dalekiej i długiej podróży, ale też w drodze do lub ze szkoły i przedszkola.

Cykl „Klimatyczne bajki” to 6 opowiadań o codziennym życiu rodziny Zieleniewskich. W każdym z nich poznajemy jeden temat, który w swoich działaniach na rzecz środowiska stara się nagłaśniać Electrolux. Są to: czyste powietrze, oszczędzanie energii i wody, drugi obieg rzeczy, odpowiedzialne podróżowanie oraz niemarnowanie jedzenia.

Przygody bohaterów słuchowiska stworzyła Katarzyna Ogonowska, autorka bajek dla dzieci, mama, współtwórczyni wydawnictwa Parasolka, promującego wartościowe i pełne emocji opowieści dla dzieci w formie czytanek, audiobooków oraz książek.

Marta Wierzbicka i Jarosław Boberek użyczyli głosu

W bohaterów „Klimatycznych bajek” wcielili się Marta Wierzbicka, znana z głosu Alicji w cyklu „Alicja w Krainie Czarów” i Jarosław Boberek, mistrz dubbingu, kultowy król Julian w całej serii „Madagaskar”.

Kolejne odcinki publikowane będą od 20 stycznia co czwartek na stronie klimatyczne-bajki, wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi słuchowisk, autorki i omawianych tematów ekologicznych. Ukażą się także w wiodących platformach streamingowych, tj. YouTube i Spotify oraz pod koniec lutego w serwisie streamingowym Bliżej Przedszkola „Moja płytoteka”, ze stworzonymi przez ekspertów redakcji konspektami zajęć dla przedszkolaków.

Patroni projektu

Słuchowiska „Klimatyczne bajki” patronatem objęły: Centrum Kultury, Nauki i Zabawy Bajka Pana Kleksa w Katowicach oraz media: Bliżej Przedszkola, ladnebebe.pl i Polskie Radio Dzieciom.

Emisja słuchowiska będzie wspierana kampanią, która startuje 20 stycznia. Kampania obejmuje działania w digitalu, spoty audio (online i radio), współprace z influencerami i podcasterami oraz wsparcie PR. Planowane są również reklamowe działania niestandardowe, np. gra dla dzieci przygotowana na podstawie kolejnych odcinków słuchowiska.

Za strategię, kreację, działania public relations i współpracę z influencerami odpowiada agencja Cut the Mustard. Zakupem mediów i działaniami z podcasterami zajął się dom mediowy Zenith.