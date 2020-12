Wigilia w czasie pandemii. Obostrzenia zmieniają nasze plany [infografika]

święta, stół, wigilia, rodzina, fot. kaboompics, pixabay

Prawie połowa Polaków (43%) wskazuje, że spędzi Wigilię tylko w gronie domowników – wynika z najnowszego badania omnibusowego SW Research. Deklaracje tą w największym stopniu złożyły osoby mające więcej niż 50 lat, natomiast im młodsza grupa wiekowa, tym odsetek ten jest niższy. Wśród wszystkich badanych, 18% zmieniło swoje plany bożonarodzeniowe ze względu na rekomendacje Rady Ministrów, natomiast plany uległy zmianie dla 24% osób, które spędzą Wigilię tylko w gronie domowników.

Decyzję o spędzaniu wieczoru wigilijnego w gronie domowników podjęło w sumie 43 procent badanych Polaków. Wiek badanych istotnie wpływa na gotowość stosowania się do w restrykcji w czasie Wigilii. Przypomnijmy, że zgodnie z rekomendacją rządu, której następstwem jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., na tegoroczne obchody Świąt Bożego Narodzenia będziemy mogli zaprosić maksymalnie 5 gości spoza danego gospodarstwa domowego.

Im starsza grupa wiekowa, tym wyższy poziom deklaracji w kierunku spędzenia Wigilii wyłącznie z osobami ze wspólnego gospodarstwa domowego. W przypadku osób powyżej 50 lat wskaźnik ten wyniósł - 48%, dla Polaków w wieku 35-49 lat - 42%, zaś w grupie 25-34 lat - 39%, a do 24 lat - 36%.

Zaproszenie do pięciu gości spoza domowników deklaruje 29% badanych, przy czym dużo częściej takie podejście wskazują kobiety (34%), niż mężczyźni (23%). Plany związane ze spędzeniem Wigilii w większym gronie są dużo bardziej popularne wśród młodszych respondentów (do 24 lat – 18% w porównaniu do 7% dla osób powyżej 50 lat). Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia 16% Polaków nie wskazało jednoznacznie swoich planów, co do liczby nakryć przy stole wigilijnym.

Z podejściem do liczby gości koreluje liczba planowanych wyjazdów na Święta Bożego Narodzenia. Niespełna 20% Polaków planuje wyjechać poza miejsce zamieszkania. Wyjazdy świąteczne są nieznacznie bardziej popularne wśród mężczyzn (22%), niż wśród kobiet (18%), ale dużą większe zróżnicowane dostrzegalne jest ze względu na wiek badanych. W przypadku osób powyżej 50 lat wskaźnik ten wyniósł zaledwie 10%, wśród 35-49 latków 20%, a poniżej 34 r.ż. było to aż 33%.

Wśród wszystkich badanych, 18% zmieniło swoje plany bożonarodzeniowe ze względu na rekomendacje Rady Ministrów. Plany uległy zmianie dla 24% osób, które spędzą Wigilię tylko w gronie domowników. Wskaźnik ten jest na podobnym poziomie (23%) dla badanych, którzy zamierzają zaprosić na Wigilię do pięciu gości spoza swojego gospodarstwa domowego.

- Wraz z upływem czasu coraz lepiej dostrzegalne są procesy zmian w modelu rodziny w Polsce. Postępująca atomizacja społeczna skutkuje zacieraniem się bardziej odległych więzów i ograniczeniem grona najbliższych do poziomu rodziny nuklearnej. Szczególny czas, jakim jest pandemia koronawirusa oraz idące za nią obostrzenia rządowe jedynie unaocznia nam proces, który odbywa się od lat. Spędzanie Wigilii w mniejszym gronie będzie coraz powszechniejsze, zaś wielopokoleniowe spotkania całych rodów przy świątecznym stole będą stanowić rzadkość – komentuje Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz SW Research.

