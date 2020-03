Wirtualna Polska miała 708 mln przychodów i 71 mln zysku w 2019 roku

Wirtualna Polska pnie się do góry. Inwestycje w przejmowanie platform e-commerce'owych najwyraźniej się opłacają. W 2019 roku holding miał 71 mln zł zysku, ale i sporo kredytów do spłacenia.

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2019 roku wypracowała 71 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 25% do kwoty 708 mln zł. Na tempo wzrostu spółki wpływ miały zarówno wyniki w obszarze mediów, jak i wzmacnianie marek e-commerce - napisała spółka w komunikacie prasowym.

Telewizja WP ma największy udział w rynku wśród stacji nadających naziemnie w ramach MUX8

Początek 2020 roku jest słabszy od oczekiwań w obszarze turystyki zagranicznej, powodem jest rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W 2019 roku Wirtualna Polska umocniła się na pozycji największego, polskiego wydawcy internetowego. Miesięcznie z produktów i usług internetowych WP korzystało ponad 21 mln Polaków. W obszarze mediów przychody ze sprzedaży były znacznie powyżej średniej rynkowej. Spółki e-commerce notowały dynamiczny wzrost skali działalności, zgodny ze strategią. To wszystko skutkowało zwiększeniem przychodów Grupy o jedną czwartą, do poziomu 708 mln zł, zysk netto przekroczył 71 mln zł, a skorygowana EBITDA to prawie 219 mln zł.

– Skuteczne konkurowanie ze światowymi gigantami i pięciokrotny wzrost EBITDA WP w ostatnich latach, do poziomu 200 mln zł, nie byłyby możliwe, gdybyśmy pod jednym, właścicielskim dachem nie mieli zarówno mediów, jak i e-commerce. Wspólnym mianownikiem i najważniejszym spoiwem była, jest i będzie technologia. Co czwarty Obywatel Wirtualnej Polski Holding jest inżynierem – mówi Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding SA.

W 2019 roku w ramach tej pozycji wykazane jest 10.302 tys. złotych amortyzacji prawa do użytkowania budynków zgodnie z MSSF 16 (2.904 tys. z czwartym kwartale). Początek 2020 roku jest trudny dla holdingu w obszarze turystyki zagranicznej. Spółka Wakacje.pl obserwuje tendencję rezygnacji z zakupów wycieczek, na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, zwłaszcza do krajów, w których przypadków wirusa zdiagnozowano najwięcej. To może mieć istotne znacznie dla wyników finansowych WP w 1. półroczu 2020 roku.

– Trudno w tej chwili oszacować, jak długo potrwa obecna, zła sytuacja i jaki będzie miała wpływ na zainteresowanie podróżami w kolejnych miesiącach. Nie możemy też precyzyjnie określić, w jaki sposób wpłynie na pozostałe obszary naszej działalności. Trudno na przykład oszacować, czy Polacy chętniej zarezerwują wypoczynek w kraju, czego beneficjentem mogłaby być nasza inna spółka, Nocowanie.pl. Wakacje.pl odpowiadają za kilkanaście procent wyników finansowych holdingu – dodaje Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding SA.

Rekordowe wyniki notuje nadająca od ponad 3 lat Telewizja WP

Na początku 2020 roku zwiększyła udziały w rynku telewizyjnym o prawie 80%, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich stacji naziemnych w Polsce. Jednocześnie od wielu miesięcy jest liderem wśród stacji na cyfrowym multipleksie MUX8.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl, eholiday.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w lutym 2020 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,1 mln Polaków.