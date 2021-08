Wirtualna Polska z dobrymi wynikami. Firma opublikowała raport za pierwsze półrocze 2021 roku

fot. Wirtualna Polska

Skorygowana EBITDA Wirtualnej Polski Holding S.A. w drugim kwartale 2021 roku przekroczyła 77 mln złotych. To oznacza wzrost o 99% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowana EBITDA wyniosła prawie 138 mln zł, a przychody zbliżyły się do 400 mln zł, po wzrośnie o 52%. Wirtualna Polska rozwija kolejne produkty reklamowe, które pozwalają na samodzielne planowanie kampanii i rozliczenia od faktycznej sprzedaży.

Poprzedni rok nie zaburzył wieloletniego trendu wzrostowego Wirtualnej Polski Holding S.A. Potwierdzają to zarówno wyniki drugiego kwartału, jak i całego pierwszego półrocza 2021 roku. Łączne przychody ze sprzedaży w segmentach online i tv w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 218 mln złotych, zysk netto 42,7 mln zł, a skorygowana EBITDA to 77 mln zł, co oznacza wzrost o 99 %. Pierwsze półrocze 2021 roku spółka zamknęła skorygowaną EBITDĄ na poziomie 138 mln i zyskiem netto wynoszącym niemal 70 mln złotych.

– Podwojenie przychodów i EBITDA oznacza osiągnięcie w drugim kwartale najwyższego wzrostu, od co najmniej dekady. Mamy ambicję utrzymać wzrosty w kolejnych okresach, między innymi dlatego udostępniamy dzisiaj nowe narzędzie o nazwie WP Ads. Samodzielne zarządzanie kampaniami reklamowymi dla sklepów e-commerce, bez pośredników i z rozliczeniem za faktyczną sprzedaż – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Źródło: Wirtualna Polska

Pierwszy taki produkt

Po tym jak Wirtualna Polska uruchomiła WP Sales Booster, teraz z nowego narzędzia - WP Ads, mogą korzystać kolejni klienci. To platforma, która pozwala na samodzielne planowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi i mailingiem. Pomija pośredników i zapewnia rozliczenie za faktyczną sprzedaż (ROAS). WP Ads to pierwszy tego typu produkt na rynku reklamowym, dostępny na początku dla 5 branż: odzież i obuwie, dom i ogród, elektronika i media, sport oraz zdrowie i uroda.

Ekologia

Wirtualna Polska kontynuuje też proces przechodzenia na zieloną energię. Po uruchomieniu w kwietniu pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej, w lipcu 2021 roku spółka kupiła dużą farmę na Dolnym Śląsku. Wartość transakcji wyniosła 12,4 mln zł. Zielona energia pochodząca z własnej produkcji niemal w połowie pokrywa już zapotrzebowanie WP na zasilanie serwerowni. Celem tych działań jest osiągnięcie przez Wirtualną Polskę zeroemisyjności i neutralności klimatycznej do 2023 roku.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (wakacje.pl, nocowanie.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lipcu 2021 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,1 mln Polaków.