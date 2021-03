Właściciel marki Coccodrillo przedłuża akcję Ubierz marzenia

rodzina, dzieci, fot. sathyatripodi, pixabay

Firma CDRL będąca właścicielem marki oraz sieci sklepów Coccodrillo, przedłuża akcję „Ubierz marzenia”. W ramach tej inicjatywy można oddać zalegającą w szafie, niepotrzebną odzież dziecięcą. Obecnie zebrano już ponad 1000 kg ubrań. Akcja została zorganizowana przy współpracy z fundacją Ubrania do oddania.

CDRL systematycznie angażuje się w akcje związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Obecnie trwa akcja „Ubierz marzenia” zorganizowana przy współpracy z fundacją Ubrania do oddania. Zebrane środki zasilą konto fundacji Mam Marzenie.

- Zaangażowanie w akcje charytatywne jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Na stałe współpracujemy z fundacją Mam Marzenie – zostaliśmy przez nią nominowani do konkursu Dobroczyńca Roku. W tym roku po raz kolejny wylicytowaliśmy złote serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy przeznaczyć kwotę ponad 33 tys. zł na tak szczytny cel – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

„Ubierz Marzenia” to wspólna akcja Coccodrillo i Ubrania do oddania. Dzieciaki szybko wyrastają ze swoich ubrań. Niepotrzebną już odzież dziecięcą, która zalega w szafie można zanieść do salonu Coccodrillo lub zamówić bezpłatnego kuriera, który odbierze paczkę. Każdy 1 kg ubrań to 1 zł dla Fundacji Mam Marzenie.

Grupa CDRL to czołowy dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik. Dostarcza kompleksową ofertę dziecięcą, posiada własny zespół projektantów i designerów. Spółka prowadzi działalność w Polsce i wielu innych państwach Unii Europejskiej, a także poza nią. Produkty marki Coccodrillo dostępne są łącznie w 500 punktach handlowych, a także w sklepie internetowym działającym w 5 wersjach językowych.