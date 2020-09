WP Pilot dostępne w Huawei Mobile Services. Pozwala na oglądanie prawie 100 kanałów

social media, aplikacje, smartfon, fot. LoboStudioHamburg, pixabay

WP Pilot udostępnił aplikację dla użytkowników korzystających z Huawei Mobile Services. Pozwala ona na oglądanie prawie 100 kanałów telewizyjnych na żywo na urządzeniach Huawei.

Aplikacja jest zintegrowana z Huawei Mobile Services. Posiadacze smartfonów i tabletów Huawei opartych o HMS mogą w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez WP Pilot. Dodatkowo użytkownicy, którzy ją pobiorą ze sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery, otrzymają bezpłatny dostęp do pakietu Starter Plus przez 14 dni i możliwość oglądania ponad 30 kanałów TV bez reklam. Aby otrzymać dostęp, należy pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery, a wygenerowany kod wpisać na stronie aplikacji po wcześniejszym założeniu konta w WP Pilot. Otrzymany kod można wykorzystać do 31 stycznia 2021 roku.

WP Pilot jest jedną z najpopularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. W aplikacji WP Pilot znajduje się ponad 90 kanałów telewizyjnych, m.in. ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Spośród nich ponad 30 kanałów jest dostępnych w darmowym pakiecie. Kolejne pakiety takie jak Starter Plus, Podstawowy i Rozszerzony wymagają jednak odpłaty.

Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows i Xbox, Huawei Mobile Services oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w czerwcu 2020 roku z WP Pilot korzystało 2,1 mln Polaków.

W sklepie Huawei AppGallery znajduje się już blisko 1000 polskich aplikacji. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 390 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. W skład ekosystemu Huawei Mobile Services wchodzi Sklep, Chmura, Przeglądarka i Motywy, a kluczem jest ID Huawei, który umożliwia szybki i łatwy dostęp na urządzeniach Huawei.

Huawei jest drugim największym producentem smartfonów na świecie – awansował na tę pozycję w połowie 2018 roku. Jego usługi i urządzenia dostępne są w ponad 170 krajach.