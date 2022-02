Wydarzenia sportowe chcemy oglądać na żywo. Polakom pandemia niestraszna

stadion, piłka, fot. 3093594, pixabay

Jak wynika z raportu Mastercard Sport Economy Index, w którym wzięło udział ponad 10 000 Europejczyków, w tym roku sportowe wydarzenia na żywo będą cieszyły się popularnością, mimo nadal obowiązujących obostrzeń. 74% ankietowanych Polaków deklaruje, że zamierza dopingować swoje drużyny i sportowców na żywo, głównie podczas meczów piłki nożnej (59%), siatkówki (36%) oraz zawodów lekkoatletycznych (19%). Wynik ten plasuje Polskę, obok Hiszpanii (79%) i Bułgarii (77%), wśród krajów najbardziej entuzjastycznie podchodzących do sportowych emocji na żywo. Podobnie sytuacja wyglądała w 2021 roku - to Polacy (ex aequo z Hiszpanami i Włochami) najczęściej gościli na halach, arenach i boiskach sportowych podczas organizowanych tam rozgrywek i zawodów (52%).

Co trzeci Polak twierdzi, że zainteresował się nowym rodzajem sportu podczas pandemii. To oznacza, że przed wieloma dyscyplinami, takimi jak np. e-sport, otwiera się nowa perspektywa i potencjał do zdobycia kolejnych fanów. Dwa lata uciążliwych ograniczeń sprawiły, że wiele osób nie mogło w czasie wolnym brać udziału w wydarzeniach sportowych rozgrywanych na stadionach i arenach. Popularną alternatywą stała się zatem indywidualna aktywność fizyczna w domu lub na powietrzu. Z analizy przeprowadzonej przez Mastercard wynika, że w minionym roku Polacy najchętniej uprawiali piesze wycieczki, grali w piłkę nożną i biegali. W 2022 roku możemy spodziewać się rosnącej liczby miłośników narciarstwa i tenisa.

Polacy bardziej aktywni

Zgodnie z wynikami raportu Mastercard Sport Economy Index 44% Polaków twierdzi, że obecnie są bardziej aktywni fizycznie niż przed pandemią. 60% przyznaje, że woli uprawiać sport w domu lub na świeżym powietrzu niż na siłowni, basenie czy hali sportowej. 47% deklaruje, że w ciągu minionych 18 miesięcy wydało więcej na sprzęt sportowy niż przed okresem pandemii. W 2021 r. co piąty badany (20%) na ten cel przeznaczył od 551 do 1 380 zł. Nasze wydatki na odzież i obuwie sportowe najczęściej nie przekraczały 550 zł.

Perspektywy dla wydarzeń sportowych na żywo

Przyszłość sektora sportowego zapowiada się obiecująco, a Polacy mają nadzieję, że będą mogli wrócić do oglądania ulubionych zespołów i zawodników na żywo. W końcu czeka nas rok ekscytujących rozgrywek sportowych, które rozpoczęły się już w zeszłym miesiącu od sponsorowanych przez Mastercard zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Kitzbühel.

Jednocześnie, wiele osób nie potrafi zaspokoić swojej sportowej pasji tylko poprzez oglądanie zawodów w telewizji. Jak wynika z badania Mastercard, prawie co trzeci (30%) respondent z Polski traci zainteresowanie sportem, gdy nie może osobiście uczestniczyć w meczach lub zawodach. 63% Polaków przyznało, że woli oglądać rozgrywki sportowe na żywo niż w telewizji. W czasach zamkniętych stadionów kibicom najbardziej brakuje atmosfery i kontaktu z innymi fanami. 46% respondentów deklaruje, że w 2022 roku ich zainteresowanie sportem wzrośnie, jeśli będą mogli oglądać widowiska sportowe na arenach i boiskach. To pokazuje, jak duże znaczenie dla kultury i społeczeństwa ma uczestniczenie w wydarzeniach sportowych na żywo.

Sportowe podróże

Polacy liczą na to, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy będą mogli więcej podróżować. 34% z nich planuje wyjechać na sportowe wakacje w tym roku, a 58% jest gotowych podróżować za granicę, aby obejrzeć wydarzenie sportowe na żywo.

Z sondażu Mastercard wynika, że 41% Polaków planowało w tym sezonie narciarskim wyjazd w góry. W zeszłym roku, gdy wiosną i jesienią stopniowo ponownie otwierano stoki narciarskie, wydatki zagranicznych gości na sport w Austrii, Francji, Włoszech i Szwajcarii przekroczyły poziomy sprzed pandemii.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Mastercard będzie sponsorem wielu najpopularniejszych wydarzeń sportowych i e-sportowych w Europie, w tym m.in. Ligi Mistrzów UEFA, wielkoszlemowego turnieju golfowego The Open, Roland Garros, Pucharu Świata Kobiet w Rugby oraz Mistrzostw Europy w League of Legends.