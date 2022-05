Wydatki na marketing digital w 2022 roku będą rosły. Oto kluczowe wnioski z badania firmy Nielsen

planowanie, stół, kobieta, laptop, firma, fot. startupstockphotos, pixabay

Z opublikowanego przez firmę Nielsen raportu marketingowego na 2022 rok pt: „Era of Alignment” wynika, że pomimo zawirowań i widocznym wycofaniu na rynku w roku 2020, marki przywracają równowagę swoich działań marketingowych. Rynek reklamowy spodziewa się globalnego wzrostu na poziomie 9,7%, a w niektórych kanałach cyfrowych, takich jak TikTok czy Instagram, wzrost wydatków na promocję może wynieść aż 53%.

Nowoczesny marketing musi dotrzymywać kroku zmieniającej się technologii i zgrabnie wpasowywać swoje działania w aktualne trendy, a bardzo często te trendy wyprzedzać, czy nawet kreować. Wymaga to od specjalistów ciągłej obserwacji rynku i zachodzących na nim zjawisk. W ostatnich dwóch latach, kiedy lockdowny zmieniły sposoby dotarcia do odbiorców, obserwujemy znaczny wzrost nakładów reklamowych w sferze digitalowej.

- Od momentu nastania pandemii, kiedy wszyscy zaczęliśmy spędzać w swoich domach znacznie więcej czasu, obserwowaliśmy wzrost wydatków na reklamę w sektorze e-commerce. Dotarcie do klienta bardziej skoncentrowało się na wykorzystaniu kanałów cyfrowych, a klienci zauważalnie przestawili się na produkty digitalowe. Aktualnie, mimo tego, że pandemia praktycznie dobiegła końca, to nakłady budżetowe na promocję digitalową nadal rosną w bardzo szybkim tempie – komentuje Rafał Tromczyński, CEO DigitalFirst.AI

Z raportu „Era of Alignment” firmy Nielsen, płyną cztery główne wnioski, co do których ankietowani marketerzy mają zbliżone opinie.

Świadomość marki nigdy nie była ważniejsza - 64% respondentów stwierdziło, że media społecznościowe to najbardziej efektywny płatny kanał i planują zwiększyć na nie swoje budżety bardziej, niż na jakikolwiek inny kanał w ciągu najbliższego roku.

Rosnąca ilość unikatowych danych kładzie większy nacisk na tworzenie spersonalizowanych strategii marketingowych - 72% marketerów uważa, że ma dostęp do danych wysokiej jakości, z drugiej strony 36% badanych przyznaje, że uzyskanie użytecznych wniosków z danych jest niezwykle lub bardzo trudne.

Zwiększone rozdrobnienie mediów zwiększa potrzebę pomiaru całościowego – zaufanie marketerów do wskaźników ROI w mediach społecznościowych wynosi 64%, podczas gdy zaufanie do pomiarów całego lejka to 54%.

Konsumenci chcą od marek czegoś więcej niż tylko produktu – zaufanie do marki jest istotnym czynnikiem wpływającym na zakup. Ponad 52% amerykańskich konsumentów wybiera marki, które realizują cele, na których im zależy.

Sztuczna inteligencja

Aby pozostać o krok przed konkurencją, marketerzy powinni traktować sztuczną inteligencję jako narzędzie pomagające im w lepszej segmentacji klientów oraz uzyskaniu wyższego poziomu zaangażowania konsumentów. Zapotrzebowanie na spersonalizowane doświadczenia konsumenckie oraz na dostosowanie do nich charakteru materiałów marketingowych, to pole do popisu dla AI.

