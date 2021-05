Wydawca kart MultiSport mobilizuje Polaków. Letnia Gra w nowej kampanii

Pod koniec maja obiekty sportowe, takie jak baseny, kluby fitness czy siłownie, będą mogły wznowić swoją działalność. W związku z tym na początku czerwca rozpocznie się kolejna edycja Letniej Gry MultiSport, której głównym celem jest aktywizacja Polaków do podejmowania regularnej aktywności fizycznej w okresie letnim. MultiSport, w ramach grywalizacji wakacyjnej, promuje także odkrywanie nowych dyscyplin sportowych i zaangażowanie w treningi online.

- Wierzymy, że nasza Letnia Gra zmotywuje użytkowników kart MultiSport oraz ich bliskich do powrotu do regularnej aktywności i zadbania o swoją kondycję pod okiem trenerów i instruktorów. Od kilku lat staramy się w ten sposób angażować naszych użytkowników w sezonie wakacyjnym, by dbali o swoje zdrowie, wzmacniali odporność i budowali zdrowe nawyki. To niezwykle ważne zwłaszcza teraz, kiedy widzimy jak duży, negatywny wpływ na nasze zdrowie miała izolacja społeczna i brak dostępu do ulubionych aktywności – podkreśla Emilia Rogalewicz, Członek Zarządu Benefit Systems.