Wyniki Answear.com za pierwszy kwartał 2021 rok. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 76 procent

Answear.com, jeden z czołowych graczy e-commerce, sprzedający modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pochwalił się wynikami. Według wstępnych danych, firma w pierwszym kwartale 2021 roku wypracowała 127 mln zł sprzedaży on-line, co oznacza wzrost o 82 proc. rdr. To przekłada się na równie dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, które w analogicznym okresie urosły o 76 proc. rdr. i wyniosły 122 mln zł.

- Wprowadzone w pierwszym kwartale lockdown'y, na wszystkich rynkach, na których działamy, pomagają w osiąganiu wyższej dynamiki sprzedaży spółki, przyczyniając się do utrwalania obserwowanego trendu przechodzenia klientów z zakupów offline do online. Zamknięcie sklepów stacjonarnych skłania klientów do zakupów internetowych, więc pozyskujemy nowych klientów, jednocześnie poprawiając wskaźniki odwiedzin, średniego koszyka oraz konwersji i w efekcie wzmacniając dynamikę wzrostów sprzedaży – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.