Wyniki Legimi. Spółka podsumowuje 2021 rok

Legimi, firma z branży e-booków działająca w oparciu o model subskrypcyjny, podsumowuje miniony rok. Wartość przychodów w 2021 roku wyniosła 49 mln zł co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie prawie 50 proc. rdr. W skali roku EBITDA wyniosła 5 mln zł, rosnąc o 52 rdr, a zysk netto wzrósł dynamicznie do 1 mln zł rosnąc ponad 19-krotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na koniec kwartału łączna liczba klientów korzystających z platformy Legimi wyniosła blisko 170 tys., o 41 proc. więcej rdr.

- Miniony rok był bardzo dobry dla naszej spółki. Z powodu pandemii koronawirusa i wielu restrykcji nakładanych na obywateli rosła popularność serwisów audiobookowych i ebookowych. Zanotowaliśmy bardzo duże dynamiki jeśli chodzi o naszą rentowność. Zysk netto wyniósł ponad 1 mln zł. Dodatkowo widoczny jest zdecydowany wzrost liczby klientów naszej platformy. W samym IV kwartale liczba abonentów indywidualnych wzrosła o 35 proc. rdr. osiągając wartość 116 tys., zaś sumując tę liczbę z klientami instytucjonalnymi otrzymaliśmy wartość bliską 170 tys., co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 41 proc. rdr. - komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

W 2021 roku EBITDA Legimi osiągnęła wartość prawie 5 mln zł, rosnąc 52 proc. rdr. Duży wzrost możemy zauważyć przy zysku netto, który osiągając wartość ponad 1 mln zł urósł ponad 19-krotnie. rdr.

W perspektywie IV kwartału przychody spółki wyniosły 13,5 mln zł osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 34 proc., zaś w skali roku wyniosły 48,6 mln zł, rosnąc o prawie 50 proc. rdr. Wskaźnik EBITDA w minionym kwartale wyniósł ponad 540 tys. zł, malejąc o nieco ponad 3 proc. rdr. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości ponad 470 tys. zł, malejąc o ponad 40 proc. rdr.

- W IV kwartale widzieliśmy znaczący wzrost zainteresowania naszą usługą, co potwierdzają zwiększone przychody w tym okresie. Mocno zintensyfikowany poziom czytelnictwa wśród naszych klientów wpływa na koszty generowane przez spółkę, co odbiło się na ujemnej marżowości w ostatnim kwartale minionego roku. Skorzystali na tym wydawcy i autorzy odnotowując ponadprzeciętne przychody w ramach naszej platformy, co w tym niełatwym czasie pandemii postrzegamy jako nasze skromne wsparcie branży i rynku książki – dodaje Mikołaj Małaczyński.