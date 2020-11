Wyszukiwarka od Apple? Czy ma szansę na rynku zdominowanym przez Google?

fot. Sara Kurfeß | Unsplash

Apple, jako że własnej wyszukiwarki nie ma, korzysta z usług dostarczanych przez Google. Gigant z Mountain View sowicie za płaci za to, by pojawiać się domyślnie na urządzeniach Apple'a, ale znając politykę firmy z Cupertino taki układ i tak nie może jej pasować. Apple za bardzo lubi niezależność. I dlatego też dyskusje na tym, czy powstanie apple'owa wyszukiwarka nie ustają. Ostatnio jednak, ze względu na postępowanie antymonopolowe wobec Google, przybrały na sile. Czy Apple faktycznie chce (i może) uniezależnić się od Google?

Amerykański Departament Sprawiedliwości szczególnie uważnie przygląda się umowie między Google a Apple, pisząc, że „W zamian za uprzywilejowany dostęp do ogromnej bazy klientów Apple, Google co roku płaci Apple miliardy dolarów przychodów z reklam. Przychody, które Google dzieli z Apple, stanowią około 15–20 procent światowego dochodu netto Apple (...) Google szacuje, że w 2019 roku prawie 50 procent ruchu związanego z wyszukiwaniem pochodziło z urządzeń Apple”. Google więc na umowie "zarabia" miliardy miliardy reklamowych kliknięć reklam, które skutecznie monetyzuje, Apple - gotówkę do ręki.

Jeśli więc w USA podczas konfigurowania nowego iPhone'a zacznie pojawiać się ekran wybory i użytkownicy będą mogli zdecydować się na Binga, Yahoo czy DuckDuckGo, Apple straci. A Google? Pewnie też, ale raczej niewiele. Jego pozycja jest na tyle mocna, że można z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że użytkownicy nie tak nie skorzystają z alternatyw.

Dla Apple nie jest to optymalne rozwiązanie. Firma z pewnością wolałaby, jeśli nie będzie mogła ich sprzedawać, zachować dane użytkowników, dla siebie. A że dosłownie siedzi na złocie, może pozwolić sobie na to, by podjąć rękawice na rynku zdominowanym nawet przez Google. Wprawdzie jej model biznesowy nie obejmuje działalności reklamowej, ale jak mus to mus. Można więc wyobrazić sobie, że Apple z czasem to właśnie reklamy będą zastępować utracone przychody.

Maciej Kapuściński

traffic & webdevelopment director

Result Media

Wszystko zależy od przyjętego modelu biznesowego oraz relewantności wyników wyszukiwania. Warto zauważyć, że przychód pozwalający na utrzymanie Google pochodzi z reklam Google Ads, co pozwala na stały rozwój narzędzia, jakim jest wyszukiwarka. Wokół tego został stworzony cały ekosystem - od Google Drive, przez Gmail, po kalendarz i mapy. Dzięki czemu jedno logowanie daje użytkownikowi dostęp do zdecydowanie większej liczby narzędzi niż tylko wyszukiwarka. Trzeba też pamiętać, że wyświetlane wyniki są często personalizowane pod użytkownika i jego historię (przypadek Google Remarketing Lists for Search Ads), co pozwala przekazać trafną odpowiedź na precyzyjne zapytanie użytkownika.

Z drugiej jednak strony - Apple dąży do perfekcji w design oraz usability, więc tutaj możemy spodziewać się swego rodzaju rewolucji. Ponadto będzie to z pewnością domyślna wyszukiwarka na wszystkich urządzeniach Apple, co w oczywisty sposób przełoży się na liczbę korzystających. Niemniej jednak pamiętajmy, że przeglądarka Internet Explorer (aktualnie Microsoft Edge) ma domyślnie ustawioną wyszukiwarkę Bing, która nie zdobyła serc użytkowników. Tylko w Stanach Google stanowi 87,75% rynku (Bing 6,4%). Oczywiście istnieją takie rynki jak Chiny, gdzie Baidu stanowi ponad 76% całego rynku, dla Google pozostawiając 2,83%. Dlatego pozostaje nam jedynie obserwować, jaką rewolucję zaproponuje nam gigant z nadgryzionym jabłkiem.

Maria Trushkova

Chief marketing officer

Promonavigator.com