XVIII Konkurs Chopinowski z nowym spotem reklamowym. Powstał też portal i aplikacja z okazji tego wydarzenia

konkurs chopinowski, fot. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia największego święta pianistyki – XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Odbędzie się on w dniach 2-23 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tegoroczna odsłona będzie promowana na całym świecie spotem reklamowym.

Obywający się co 5 lat Konkurs, o niemal stuletniej tradycji, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno w środowisku międzynarodowej krytyki, mediów, pianistów, jak i szerokiej publiczności. Dzięki bezpłatnej internetowej transmisji w profesjonalnej jakości wydarzenie ma zasięg globalny. Widzowie w każdym zakątku świata mogą – w nietypowy dla świata muzyki klasycznej sposób – śledzić zmagania młodych pianistów w jakości 4k.

Kampania promocyjna: "Talent to dopiero początek"

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przygotował kampanię promocyjną o uniwersalnym przesłaniu z hasłem przewodnim „Talent to dopiero początek”. Spot przygotowany przez dom produkcyjny Timecode Film Production, w telegraficznym skrócie ukazuje drogę młodego pianisty przygotowującego się do występu na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Film, nakręcony podczas 2 dni zdjęciowych w Warszawie ma dwie wersje: 2-minutową (przeznaczoną do internetu, social mediów) oraz 30-sekundową (do emisji w telewizji). Jego bohaterem jest młody pianista, którego losy śledzimy od dzieciństwa, poprzez wczesne lata szkolne, aż do występu w Konkursie Chopinowskim.

- Spot promujący Konkurs w skrócie pokazuje drogę podobną do tej, jaką przechodzą w swym życiu uczestnicy. Wiele lat żmudnej i systematycznej pracy, trwającej przez cały okres edukacji muzycznej. Odrobinę przypomina to wysiłek sportowców, przez wiele lat poświęcających się przygotowaniom do najważniejszego wydarzenia w świecie sportu, czyli olimpiady. Dla pianistów z całego świata, którzy zakochali się w muzyce Chopina zakwalifikowanie się do Konkursu Chopinowskiego samo w sobie jest wspaniałą nagrodą. I ma ogromne znaczenie dla ich dalszej kariery. Oczywiście o zwycięstwie marzą wszyscy. Duch sportowy udziela się melomanom, którzy pilnie, a nawet namiętnie kibicują swoim faworytom, dlatego też Konkurs Chopinowski budzi tak wielkie emocje – powiedział rzecznik prasowy Instytutu Chopina, Aleksander Laskowski.

W Polsce kampania będzie prowadzona od końca września w telewizji (TVP Kultura i Polsat) i od 27 września w internecie (Youtube, Facebook, Instagram).

- Produkcja spotu promującego Konkurs Chopinowski to dla naszego studia wielkie wyróżnienie. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez pianistycznych na świecie. Cały proces produkcyjny trwał ponad 2 miesiące, a zdjęcia były realizowane między innymi w Filharmonii Narodowej oraz we wnętrzach Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wybraliśmy te lokacje, ponieważ po pierwsze są naturalnie związane z muzyką Chopina, a po drugie są bardzo fotogeniczne i wpisują się w wizerunkowy cel naszego filmu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z efektu końcowego – powiedział Tomek Dławichowski, partner zarządzający Timecode Film Production.

Chopin2020

Z myślą o miłośnikach twórczości Fryderyka Chopina i wielbicielach konkursowych zmagań Instytut Chopina przygotował także nowoczesny, multimedialny portal internetowy Chopin2020. Stanowi on kompendium wiedzy na temat bieżącej odsłony Konkursu i bazę materiałów wideo. Na podstawie portalu powstały dwie bezpłatne aplikacje – mobilna na system iOs i Andorid (obie do pobrania ze strony chopin2020.pl) oraz aplikacja SmartTV na telewizory marki Samsung. Aplikacje będą obsługiwać streaming z całego przebiegu muzycznego turnieju w jakości 4K.

Wszystkie transmisje będą dostępne także na stronie Konkursu oraz na kanale Instytutu Chopina (Chopin Institute) na platformie YouTube, który ma już ponad 200 tys. subskrybentów. Nagrania z poprzedniej edycji niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników sieci. Na chwilę obecną (wrzesień 2021) nagranie z finałowego koncertu Seong-Jin Cho, laureata XVII odsłony Konkursu Chopinowskiego, ma 13 milionów wyświetleń.

Nowością na Konkursie będzie streaming finałowego etapu Konkursu w technologii VR (rzeczywistości wirtualnej). Kamera do transmisji XVIII Konkursu Chopinowskiego w VR będzie umieszczona na scenie niedaleko pianisty, co pozwoli widzom odbierać występ z perspektywy podobnej do perspektywy grającego artysty.

Do konkursu zakwalifikowalo się 87 wykonawców z 18 krajów z całego świata. Polskę będzie reprezentowało 16 pianistów.