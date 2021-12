Yanosik i Komenda Główna Policji zainaugurowały wspólną akcję. Sprawdzamy szczegóły

„Myśl trzeźwo” to wspólna, akcja Komendy Głównej Policji oraz Yanosika. Jej celem jest zwiększenie świadomości kierowców w zakresie zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Akcja rozpoczęła się 30 grudnia i potrwa do 16 stycznia. W okresie Sylwestra wielu Polaków chętnie wznosi bowiem toasty za pomyślność w Nowym Roku, a następnego dnia prowadzi pojazd, często będąc nieświadomymi swojego faktycznego stanu.

W 2020 roku kierujący pojazdami będący pod działaniem alkoholu spowodowali 1665 wypadków, w których zginęło 216 osób, 1847 osób zostało rannych. Oznacza to, że blisko 9% ofiar straciło życie z ich winy.

Chcąc szerzyć świadomość o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oraz w stanie „nieświadomej nietrzeźwości”, Komenda Główna Policji oraz Yanosik zorganizowali akcję „Myśl trzeźwo”. W związku z tym użytkownikom aplikacji Yanosik udostępniony zostanie quiz dedykowany akcji „Myśl trzeźwo”, który opiera się na zagadnieniach związanych ze spożywaniem alkoholu oraz prowadzeniem samochodu. Głównym założeniem twórców systemu jest zwiększenie świadomości społeczności kierowców w Polsce, które dotyczą bezpiecznej jazdy oraz obalenie stereotypów związanych ze spożywaniem alkoholu i kierowaniem pojazdu, takich jak np.: dobre samopoczucie na kacu.

Yanosik zrzesza średnio w ciągu miesiąca ponad 2 mln użytkowników, którzy chętnie korzystają z rozwiązań oferowanych przez twórców systemu. Termin akcji również nie został wybrany przez przypadek.

- Właśnie w trakcie świąt i długich weekendów odnotowujemy znaczny wzrost aktywnych użytkowników Yanosika. Chcemy wykorzystać ten moment, aby wzmocnić przekaz akcji „Myśl trzeźwo” i zwiększyć zasięg dotarcia. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wielu kierowców wypełni ankietę i zmieni swoje zdanie na temat spożywania alkoholu i prowadzenia pojazdu. Zamierzamy nagrodzić wszystkich zmotoryzowanych, którzy odpowiedzą poprawnie na pytania z quizu. Otrzymają oni Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy, którym będą mogli podzielić się z innymi, poprzez udostępnienie go w mediach społecznościowych. Natomiast ci, którym nie uda się udzielić poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania z quizu, będą mieli kolejną szansę na wypełnienie go. W ten sposób nie tyle sprawdzamy wiedzę kierowców, ale edukujemy ich i budujemy większą świadomość - dodaje Julia Langa.

Ci, którzy nie są pewni swojego stanu, mogą się sprawdzić bezpłatnie w jednostkach Policji. Komenda Główna Policji zachęca kierowców do przebadania się alkomatem, aby mieli 100% pewność, iż są trzeźwi, zanim wsiądą za kółko.

– Z doświadczenia wiemy, że podczas świąt, a szczególnie w okolicach Sylwestra, wzrasta liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Często takie osoby tłumaczą się, że wypiły jedno piwo, albo że to skutek dnia poprzedniego. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, którzy tego samego dnia lub dzień wcześniej spożywali alkohol, i nie są pewni czy mogą prowadzić auto, do przebadania się alkomatem w pobliskiej jednostce Policji. To nic nie kosztuje, a może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze – komentuje kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji.