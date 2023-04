YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

YouTube aktualizuje swoje wytyczne dotyczące postępowania z treściami dotyczącymi zaburzeń odżywiania na swojej platformie, ogłosiła we wtorek firma należąca do Google. Chociaż platforma od dawna usuwała treści, które gloryfikują lub promują zaburzenia odżywiania, YouTube będzie teraz również zabraniać treści o zaburzeniach odżywiania, które użytkownicy mogliby skłonić do naśladowania.

Takie zachowania mogą obejmować oczyszczanie po jedzeniu lub poważne ograniczenie kalorii. YouTube zablokuje również treści, które mogą prowadzić zagrożonych użytkowników do naśladowania pewnych zachowań, takich jak zastraszanie ze względu na wagę w kontekście zaburzeń odżywiania.

YouTube ogłosił również, że filmy, które koncentrują się na leczeniu zaburzeń odżywiania lub zawierają wystarczający kontekst edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny (EDSA), mogą otrzymać ograniczenie wiekowe i/lub panel zasobów kryzysowych. Platforma twierdzi, że treści omawiające zaburzenia odżywiania mogą nadal nie być odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych, dlatego wprowadza ograniczenia wiekowe. W wyniku zaktualizowanych zasad niektóre filmy nie będą dostępne dla widzów poniżej 18 roku życia. Ograniczeniem mogą być objęte np. filmy, w których twórca opowiada o swoich nieuporządkowanych zachowaniach związanych z jedzeniem, dzieląc się swoją ścieżką zdrowienia.

Opracowaliśmy to podejście do ograniczeń wiekowych w przypadku filmów związanych z zaburzeniami odżywiania w porozumieniu z zewnętrznymi ekspertami, aby zachować właściwą równowagę w naszych ciągłych wysiłkach na rzecz ochrony młodszych widzów przed treściami, które mogą być bardziej skłonni do naśladowania niż dorośli. Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych aktualizacji Wytycznych dla społeczności, pełne wprowadzenie tych ograniczeń wiekowych zajmie trochę czasu, więc możesz nie widzieć ich od razu.

Aktualizacje zasad, opracowane w porozumieniu z National Eating Disorder Association i innymi organizacjami non-profit, mają na celu zapewnienie, że YouTube stworzy „przestrzeń dla społeczności, powrotu do zdrowia i zasobów, jednocześnie nadal chroniąc widzów”.

Zaktualizowana polityka pojawia się, gdy platformy mediów społecznościowych są coraz częściej badane pod kątem negatywnego wpływu na młodych użytkowników. W 2021 r. ustawodawcy przepytali kierownictwo YouTube, TikTok i Snapchat o to, jak ich platformy radzą sobie z treściami dotyczącymi zaburzeń odżywiania. Chociaż firmy zeznały, że każda z nich ma zasady zabraniające treści promujących zaburzenia odżywiania, senatorowie przytoczyli dowody, które świadczyły inaczej.

Podczas przesłuchania kierownictwo YouTube zwróciło uwagę, że niektórzy użytkownicy mogą znaleźć ukojenie w filmie o tym, jak ktoś przezwyciężył zaburzenia odżywiania, i że te treści mogą podnieść na duchu i pomóc nastolatkom zrozumieć, że nie są sami w tym, czego doświadczają. Firma chce jednak zaadresować obawy, które sugerują, że - chociaż tego typu treści mają być pomocne - czasami mogą też negatywnie wpływać na użytkowników, chcących wrócić do zdrowia o powrót do zdrowia.

Ogłoszone dzisiaj funkcje będą widoczne od dzisiaj i będą pojawiać się w nadchodzących tygodniach. YouTube twierdzi, że te wysiłki są w toku i że będzie nadal pracować nad zapewnieniem, że jego platforma jest bezpiecznym miejscem dla użytkowników.