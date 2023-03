YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

YouTube zamyka swoją usługę social commerce, do zakupów na żywo - Simsim - w mniej niż dwa lata po przejęciu tego indyjskiego startupu. Platforma jednocześnie podkreśla jednak, że nadal będzie zaangażowana w budowanie „bezproblemowych zakupów dla widzów i wspieranie firm twórców”.

Simsim starał się pomóc małym firmom w Indiach wykorzystać możliwości, jakie daje na e-commerce, łącząc go z rosnącą popularnością wideo na żywo. Aplikacja działała jako platforma łącząca lokalne firmy, influencerów i klientów.

YouTube przejął Simsim w połowie 2021 roku w ramach umowy, w której indyjska firma wyceniona została na ponad 70 milionów dolarów. W tamtym czasie YouTube zapowiadał, że dzięki przejęciu będzie mógł pomoc małym firmom i detalistom w Indiach w dotarciu do nowych klientów w jeszcze skuteczniejszy sposób, a - z ponad 450 milionami użytkowników - rynek południowoazjatycki jest największym rynkiem YouTube'a. Co więcej, platforma wideo postrzega również Indie jako poligon doświadczalny (YouTube Go i Shorts to dwa przykłady), na którym testuje swoje założenia przed wprowadzeniem ich na szersze rynki.

Przejęcie Simsim nastąpiło w czasie, gdy YouTube zaczął badać sposoby rozszerzenia platformy wideo o silnika e-commerce, gdyż - według Rohana Malhotry z Good Capital, która wspierała zarówno Meesho, jak i Simsim - Mikroinfluencerzy są bardziej skuteczni w budowaniu grupy docelowej (wzrost), tworzeniu zabawnych doświadczeń (zatrzymanie), budowaniu zaufania (wyższą wartość) oraz personalizację przekazu (konwersja).

Konsumenckie platformy społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram itp.) nie mogą w Indiach znacząco zarabiać za pośrednictwem modeli finansowanych z reklam, co otwier możliwość bardziej zintegrowanych platform transakcyjnych. Nowi użytkownicy internetu w Indiach potrzebują interaktywnego doświadczenia prowadzonego przez sprzedawcę, aby odtworzyć doświadczenie handlu elektronicznego offline, do którego ten rynek jest przyzwyczajony.

Social commerce, w tym zakupy na żywo, ani w Europie, ani w USA, niespecjalnie się jednak przyjęły. Facebook w zeszłym roku zamknął funkcję zakupów na żywo, zamiast tego skupiając na Reelsach, podobnie zresztą jak Instagram, który usunał funkcję zakupową z głównego ekrany. Nawet TikTok wstrzymał swoje incjatywy w tym kierunku, ale nie wszyscy się poddają. Amazon, który w zeszłym roku przejął indyjski startup zajmujący się handlem społecznościowym GlowRoad, wprowadził w tym kraju zakupy na żywo.

Usługa grupy detalicznej, zwana Amazon Live, skupia armię ponad 150 twórców, którzy prowadzą transmisje na żywo i podłączają produkty do filmów. Pomysł polega na tym, że influencerzy, którzy mają już dużą liczbę obserwujących, kierują swoich fanów do aplikacji zakupowej i wpływają na zakup produktów. Dostają procent za każdym razem, gdy są w stanie dokonać sprzedaży.

YouTube też nie odchodzi jednak całkowicie social commerce. Rzecznik powiedział w czwartek, że firma będzie „współpracować z twórcami, aby wprowadzić więcej możliwości zarabiania dla twórców poprzez program partnerski i więcej funkcji zakupów w długich filmach, krótkich filmach i transmisjach na żywo w YouTube w 2023 roku”.