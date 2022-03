YouTube od 17 lat rządzi cyfrowym wideo, ale wszystko się kończy

YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

Ponad dwie trzecie populacji Stanów Zjednoczonych i ponad trzy czwarte internautów odwiedzało YouTube co miesiąc w 2021 roku, więcej osób oglądało w zeszłym roku filmy na YouTube niż korzystało z Facebooka (odpowiednio 225,8 mln w porównaniu z 179,1 mln) każdego miesiąca, a liczba miesięcznych użytkowników tego serwisu niemal dorównuje licznie telewidzów (245,7 mln). Ale dominacja TikToka w świecie internetowego wideo nie wydaje się być dana raz na zawsze, wynika z analiz eMarketera.

Wzrost oglądalności wideo na innych platformach społecznościowych – przede wszystkim na TikToku – wpływa na dominację YouTube. Wraz z rosnącą liczbą miejsc, w których wyświetlane są filmy, uwaga użytkowników zaczyna być coraz bardziej podzielona. To samo dotyczy filmów twórców: YouTube, niegdyś niekwestionowany lider, coraz częściej walczy o to, by najpopularniejsi twórcy nie dryfowali się gdzie indziej.

Rozwój TikTok nie oznacza jeszcze pełnej zmiany warty, jeśli chodzi o segment społecznościowego wideo, i trzeba zaznaczyć, YouTube wciąż wyprzedza TikToka pod względem całkowitej liczby użytkowników w każdej prognozowanej grupie wiekowej:

YouTube będzie miał znacznie ponad dwa razy więcej użytkowników miesięcznie niż TikTok (odpowiednio 230,6 mln w porównaniu z 90,6 mln) w 2022

Ponad połowa dzieci w wieku od 0 do 11 lat, głównie z pokolenia Alpha, będzie korzystać w tym roku z YouTube, w porównaniu z zaledwie 4,6% w TikTok.

Z pokolenia na pokolenie YouTube będzie w tym roku prawie dwukrotnie wyższy niż TikTok wśród milenialsów, prawie czterokrotnie wyższy od pokolenia X i około ośmiokrotnie wyższy wśród wyżu demograficznego

Te statystyki nie mogą jednak uspokajać włodarzy platformy, bo wystarczy spojrzeć na wzrost w kluczowych grupach wiekowych, by stwierdzić, że TikTok zyskuje niebezpiecznie szybko.

Wśród amerykańskich nastolatków w wieku od 12 do 17 lat 87,6% będzie korzystać w tym roku z YouTube co miesiąc, a 65,3% z TikToka, zgodnie z prognozami eMarketera. YouTube wzrośnie w tym roku tylko o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z 2020 r., a TikTok o ponad 13 punktów (z 51,7%). W grupie wiekowej od 18 do 24 lat luka w korzystaniu będzie jeszcze mniejsza niż wśród nastolatków w tym roku: 85,4% będzie na YouTube miesięcznie, a 73,9% na TikTok. Do 2025 r. będzie 24,2 mln amerykańskich użytkowników TikTok w wieku od 18 do 24 lat i 26,6 mln użytkowników YouTube w USA.

TikTok na fali wznoszącej

To nie pierwszy raz, kiedy TikTok odnotowuje takie zwycięstwo. W 2021, firma CloudFlare, zajmująca się bezpieczeństwem sieci i monitorowaniem danych o ruchu internetowym, umieściła go przed Google w rankingu najpopularniejszych domen. CloudFlare wyjaśniało, że TikTok po raz pierwszy pojawił się przed Google na jeden dzień w lutym 2021 i dopiero w sierpniu regularnie przeskakiwał Google'a w codziennym ruchu. Do końca 2021 r. dane firmy wykazały, że TikTok.com była najpopularniejszą domeną, na drugim miejscu uplasował się Google.com, a za nim Facebook.com, Microsoft.com i Apple.com.

TikTok stał się światowym fenomenem, które - jak pisała dla The New York Times, Shira Ovide "może przebudować rozrywkę, dając nowemu pokoleniu aktywistów nowe sposoby opowiadania historii i kwestionując globalny porządek w Internecie”. I wygląda na to, że jej słowa okazały się prorocze. TikTok teraz nie tylko już przewyższa teraz inne platformy społecznościowe pod względem globalnego ruchu, ale staje się bardziej dostępny niż Google i jego pakiet usług, w tym Mapy Google i Gmail. I Facebooka, bo - jak wynikało z raportu AppAnnie - w 2021 roku po raz pierwszy użytkownicy spędzili więcej czasu na TikTok niż na Facebooku. Czas spędzony w TikTok miał wzrosnąć o 325% rok do roku. TikTok plasuje się więc w pierwszej piątce pod względem czasu spędzonego w aplikacji, a tempo, w jakim rozwijał się w ciągu ostatniego roku, wyprzedza prawie każdą inną aplikację analizowaną w raporcie. TikTok jest też prymusem, jeśli chodzi o przychody, zajmując drugie miejsce w rankingu aplikacji niezwiązanych z grami pod względem wydatków konsumenckich. Podczas gdy wiele aplikacji społecznościowych zarabia na tylko lub wyłącznie reklamach, TikTok zarabia i na reklamach, i na e-commerce, umożliwiając użytkownikom kupowanie towarów cyfrowych.