YouTube ogłosił przebudowę swojego interfejsu. Zmienić ma się design, funkcja powiększania za pomocą gestów, precyzyjne wyszukiwanie, buttony i tryb ciemny, który jest „jeszcze ciemniejszy”. Aktualizacje będą stopniowo udostępniane wszystkim użytkownikom począwszy od dzisiaj.

Nowa funkcja „pinch-to-zoom” YouTube umożliwia użytkownikom urządzeń z systemem iOS i Android powiększanie filmów, dzięki czemu mogą zobaczyć więcej szczegółów. Ta funkcja była dostępna jako testowa dla subskrybentów Premium w sierpniu.

Precyzyjne wyszukiwanie pozwoli użytkownikom łatwo znaleźć wybraną część filmu, użytkownicy będą mogli przeciągnąć kursor lub przesunąć palcem w górę na filmie, aby zobaczyć rząd miniatur. Ma to pomóc użytkownikom znaleźć dokładne miejsce w filmie, który chcą ponownie obejrzeć.

Kolejną zmianą wizualną będą nowe przyciski pod filmami. Linki do YouTube'a w opisach filmów są teraz przyciskami w celu „minimalizacji rozpraszania” – wyjaśniła firma. Aby strona była jeszcze „przyjaźniejsza dla oczu”, przyciski „polub, udostępnij i pobierz” zostaną zmienione i będą mniejsze. Ponadto przycisk subskrypcji będzie teraz wyświetlany jako czarno-biały przycisk w kształcie pigułki zamiast jasnoczerwonego „SUBSCRIBE”.

Informacja o aktualizacji przychodzą w ślad za informacją o ostatniej podwyżce cen abonamentu YouTube Premium dla rodzin. YouTube chce podnieść ceny swoich planów subskrypcji Premium w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Argentynie. Podwyżka ma wejść w życie 21 listopada.

Plan Premium usługi przesyłania strumieniowego wideo dla rodzin umożliwia maksymalnie pięciu osobom korzystanie z funkcji, takich jak filmy bez reklam, pobieranie do konsumpcji offline i odtwarzanie w tle w ramach jednej subskrypcji.

W czwartek kilka osób na Reddicie po raz pierwszy zauważyło, że użytkownicy z Kanady otrzymywali wiadomości e-mail o zmianie miesięcznej stawki z 17,99 CA do 22,99 CA w abonamencie rodzinnym Premium. Ale wkrótce ludzie z USA napisali również o podniesieniu cła z 17,99 USD miesięcznie do 22,99 USD. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii również poinformowali, że plan rodzinny YouTube Premium jest teraz droższy o 2 GBP – od 17,99 GBP do 19,99 GBP miesięcznie.

YouTube wciąż rządzi internetowym wideo

Ponad dwie trzecie populacji Stanów Zjednoczonych i ponad trzy czwarte internautów odwiedzało YouTube co miesiąc w 2021 roku, więcej osób oglądało w zeszłym roku filmy na YouTube niż korzystało z Facebooka (odpowiednio 225,8 mln w porównaniu z 179,1 mln) każdego miesiąca, a liczba miesięcznych użytkowników tego serwisu niemal dorównuje licznie telewidzów (245,7 mln). Ale dominacja TikToka w świecie internetowego wideo nie wydaje się być dana raz na zawsze, wynika z analiz eMarketera.

Wzrost oglądalności wideo na innych platformach społecznościowych – przede wszystkim na TikToku – wpływa na dominację YouTube. Wraz z rosnącą liczbą miejsc, w których wyświetlane są filmy, uwaga użytkowników zaczyna być coraz bardziej podzielona. To samo dotyczy filmów twórców: YouTube, niegdyś niekwestionowany lider, coraz częściej walczy o to, by najpopularniejsi twórcy nie dryfowali się gdzie indziej.

Rozwój TikTok nie oznacza jeszcze pełnej zmiany warty, jeśli chodzi o segment społecznościowego wideo, i trzeba zaznaczyć, YouTube wciąż wyprzedza TikToka pod względem całkowitej liczby użytkowników w każdej prognozowanej grupie wiekowej:

YouTube będzie miał znacznie ponad dwa razy więcej użytkowników miesięcznie niż TikTok (odpowiednio 230,6 mln w porównaniu z 90,6 mln) w 2022

Ponad połowa dzieci w wieku od 0 do 11 lat, głównie z pokolenia Alpha, będzie korzystać w tym roku z YouTube, w porównaniu z zaledwie 4,6% w TikTok.

Z pokolenia na pokolenie YouTube będzie w tym roku prawie dwukrotnie wyższy niż TikTok wśród milenialsów, prawie czterokrotnie wyższy od pokolenia X i około ośmiokrotnie wyższy wśród wyżu demograficznego

Te statystyki nie mogą jednak uspokajać włodarzy platformy, bo wystarczy spojrzeć na wzrost w kluczowych grupach wiekowych, by stwierdzić, że TikTok zyskuje niebezpiecznie szybko.

Wśród amerykańskich nastolatków w wieku od 12 do 17 lat 87,6% będzie korzystać w tym roku z YouTube co miesiąc, a 65,3% z TikToka, zgodnie z prognozami eMarketera. YouTube wzrośnie w tym roku tylko o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z 2020 r., a TikTok o ponad 13 punktów (z 51,7%). W grupie wiekowej od 18 do 24 lat luka w korzystaniu będzie jeszcze mniejsza niż wśród nastolatków w tym roku: 85,4% będzie na YouTube miesięcznie, a 73,9% na TikTok. Do 2025 r. będzie 24,2 mln amerykańskich użytkowników TikTok w wieku od 18 do 24 lat i 26,6 mln użytkowników YouTube w USA.