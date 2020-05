YouTube Select, czyli YouTube idzie po telewizyjne budżety

YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

YouTube Select zastąpi program o nazwie Google Preferred, który sprzedawał reklamy w 5% najlepszych kanałach selekcjonowanych na podstawie popularności i zaangażowania. Ruch ten jest częścią szerokiej ofensywy YouTube'a, który stara się zapewnić firmy, że dzięki niemu mogą dotrzeć do bardziej intratnych widzów "telewizyjnych"

W poście na blogu wiceprezes ds. zarządzania produktami YouTube, Vishal Sharma, napisał, że YouTube Select to "ponowne wyobrażenie i ujednolicenie" istniejących produktów dla reklamodawców premium. Podobnie jak w przypadku Google Preferred, który zostanie wycofany do końca 2020 roku, celem YouTube Select jest zapewnienie reklamodawcom dostępu do bardziej wyselekcjonowanej i jakościowo lepszej grupy twórców i wydawców. Nowe kanały będą uporządkowane według kategorii, takich jak uroda, rozrywka, technologia i sport tak, by umożliwić markom skuteczniejsze dotarcie do konkretnych grup docelowych.

- Dzięki YouTube Select zyskasz pewność, że kupowane przez ciebie reklamy będą bezpieczne dla marki. Będziesz miał dostęp do zaawansowanych systemów kontroli, Twoje reklamy będą pojawiać się tylko w materiałach, które zostały zaklasyfikowane zarówno automatycznie, jak i zweryfikowane przez pracowników. Vishal Sharma.

YouTube Select wprowadza jednak również pakiet skoncentrowany na treściach przesyłanych strumieniowo do telewizorów. Będzie można je kupić z góry lub programowo za pośrednictwem DV 360. Wcześniej kupujący musieli używać Google Ads, aby kupić zasoby telewizyjne. - Teraz stało się to łatwiejsze i bardziej spójne z resztą naszych działań - dodała Tara Walpert Levy.

Dla reklamodawców YouTube pozostawał do niedawna "śpiącym gigantem" w przestrzeni streamingowej. Mimo że ponad 100 milionów ludzi ogląda YouTube na ekranie telewizora każdego miesiąca, co stanowi wzrost o 80% rok do roku, a platforma ma nielimitowany zasięg 28% wśród linearnych widzów telewizyjnych, do tej pory zainteresowanie reklamodawców nie odzwierciedlało tych liczb. Teraz to się może zmienić. Tym bardziej, że YouTube ma nadzieję spodobać się reklamodawcom, bez względu na to, czy chcą oni dotrzeć do odbiorców telewizyjnych, czy też chcą szybko zakończyć kampanie reklamowe. W przypadku usług cyfrowych i streamingowych jest to łatwiejsze, a - w dzisiejszych czasach - taka elastyczność zyskuje na znaczeniu.

Według firmy badawczej eMarketer tradycyjne sieci telewizyjne w Stanach Zjednoczonych mogą stracić do 12 miliardów dolarów przychodów z reklam w pierwszej połowie tego roku, ponieważ marki ograniczają wydatki, a wydarzenia sportowe, które zwykle przyciągają największe budżety, zostały wstrzymane.

YouTube Select to jednak tylko jeden front walki o sympatię reklamodawców.

Jak reklamować się na YouTube?

YouTube z każdym rokiem rozszerza możliwości reklamowe. Dzisiaj może już nie tylko służyć celom wizerunkowym. Od pewnego czasu dostępne są narzędzia, które pozwalają prowadzić tam kampanię video rozliczaną za efekty. Dzięki formatom reklamowym takim jak TrueView for Shopping (umożliwia wyświetlanie reklam z możliwością przejścia na stronę produktu) lub TrueView for Action (wyraźnie zaakcentowana opcja Call to Action w trakcie i po zakończeniu wyświetlania reklamy) reklamodawcom łatwiej skłonić skonwertować użytkownika. Według raportu „The State of Video Marketing 2018” 81 procent ludzi przekonuje się do zakupu produktu lub usługi, oglądając film danej marki. Ponadto 76 procent firm twierdzi, że wideo pomogło im zwiększyć sprzedaż.

Reklamy TrueView dostępne w dwóch formatach - inStream i Discovery - są zdecydowanie najpowszechniejsze. W przypadku inStream płatność uiszcza się wtedy, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu (lub całość, jeśli jest on krótszy) albo kliknie w link. W przypadku Discovery tylko wtedy, gdy użytkownik postanowi obejrzeć reklamę i kliknie miniaturkę.