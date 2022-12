YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

YouTube uruchomił dziś swój pierwszy oficjalny podcast. Nowy program, prowadzony przez MatPata i wyprodukowany przez zespół ds. kultury i trendów YouTube, będzie dotyczył tych mniej znanych historii stojących za największymi trendami w YouTube.

Odcinki będą publikowane co miesiąc na głównym kanale YouTube, aby widzowie mogli je oglądać, a także wszystkie na głównych platformach podcastów dla słuchaczy, w tym Spotify, Apple, Amazon i Google. Odcinek pierwszy zadebiutował 1 grudnia, drugi odcinek będzie miał premierę miesiąc później.

Informacja pojawia się kilka miesięcy po tym, jak YouTube wprowadził dedykowaną stronę dla podcastów, a podcast ma na celu spopularyzowanie tego formatu. Wybór MatPata też nie jest przypadkowy. Ten twórca, który ma łącznie ponad 34 miliony subskrybentów na swoich czterech kanałach – The Game Theorists, The Film Theorists, The Food Theorists i swoim kanale poświęconym grom, GTLive, może przyciągnąć do YouTube nie tylko kolejnych słuchaczy, ale i twórców.

W pierwszym odcinku, zatytułowanym „The Rise of the VTubers”, MatPat bada wirtualnych YouTuberów (znanych również jako VTubers), animowane postaci, którym podkładają głosy ludzie, którzy - według YouTube - gromadzą łącznie 1,5 miliarda wyświetleń miesięcznie.

MatPat spotyka się z VTuberami, takimi jak Gawr Gura, 9000-letni pół-rekin/pół-dziewczyna, oraz Mori Calliope, Ponury Żniwiarz. Rozmawia także z Earnest Pettie, kierownikiem ds. trendów i statystyk w zespole ds. kultury i trendów w YouTube, twórcą treści Dave'em Cherrym i innymi ekspertami. W przeciwieństwie do większości podcastów wideo, w których gospodarze siedzą przed kamerą i mówią do mikrofonu, w „Like and describe" widzowie śledzą narrację MatPata wzbogaconą grafikami.

W drugim odcinku MatPat spotka się z kolejnymi gośćmi specjalnymi z zespołu Culture & Trends, którzy będą komentować największe filmy i twórców 2022 roku.

YouTube idzie w podcasty

O tym, że YouTube poważniej myśli o formatach audio, mówiło się od początku roku, kiedy pojawiły się doniesienia o dedykowanej stronie głównej dla podcastów. Strona ruszyła najpierw dla użytkowników z USA, ale oczywiste było, że to dopiero początek, bo wcześniej YouTube zatrudnił kierownika ds. podcastów, Kai Chuka. Miał on kierować projektem Space i zaplanować model, w jakim platforma będzie rozliczać się z popularnymo podcasterami. Ponadto, już w marcu witryna o nazwie Podnews ujawniła 84-stronicową prezentację, która zawierała szczegółowy plan podcastów YouTube'a. .

Dokument sugerował, że YouTube planuje wyświetlać reklamy audio sprzedawane przez Google i innych partnerów. Miało to stanowić potencjalne nowe źródło przychodów dla giganta technologicznego w czasie, gdy młodsze pokolenie przeniosło swoje zachowania związane z wyszukiwaniem z Google na inne platformy, takie jak TikTok. W dokumencie napisano, że YouTube planuje udostępnić twórcom metryki audio-first i zintegrować dane YouTube z platformami do pomiaru podcastów, w tym także Nielsen, Chartable i Podtrac.

Postępy YouTube w zakresie podcastów są jednak przede wszystkim następstwem działań Spotify. Firma ta wydała ponad 1 miliard dolarów na przejęcia związane z tym formatem, stworzyła własne studia i ekskluzywne programy, uruchomiła płatne subskrypcje podcastów oraz opracowała platformy i usługi reklamowe. W efekcie, działalność związana z podcastami wygenerowała w zeszłym roku około 200 milionów euro, co stanowi wzrost o 300% w stosunku do 2020 roku.