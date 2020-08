Za czytanie artykułów dziennika Fakt na stronie internetowej trzeba będzie płacić. Abonamnet 14,90 zł miesięcznie

Fakt

Ringier Axel Springer, koncern, który w Polsce jest właścicielem m.in. Onetu, Newsweeka, Forbesa i Faktu wprowadza coraz więcej płatnych treści. Teraz przyszedł czas na portal internetowy najpopularniejszej gazety codziennej wydawanej w naszym kraju. Za dostęp do artykułów Faktu w sieci trzeba będzie zapłacić. Jak na polskie warunki niemało.

To się musiało tak skończyć. Paywalle zaczynają szturmować polski internet, choć jeszcze kilka lat temu wydawało się, że za dostęp do treści, a ściślej do artykułów, nie będziemy chcieli płacić. Trent przełamała Agora, która na stronach Gazety i Wyborczej wdrożyła to rozwiązanie i wygląda na to, że niewiele na nim straciła, bo nawet na zamkniętych artykułach wyświetla reklamy i monetyzuje odsłony.

Tą samą drogą idzie od kilku lat Ringier Axel Springer, który podobne rozwiązanie wprowadził już na witrynie polskiego wydania Forbesa i Newsweeka, a teraz przyszedł czas na Fakt.

Płatny dostęp do Faktu

4 sierpnia w serwisie pojawiły się pierwsze artykuły dostępne wyłącznie dla subskrybentów usługi. Fakt24, obok Newsweeka i Forbesa, jest kolejnym serwisem Ringier Axel Springer Polska z ofertą treści płatnych.

- W ciągu ostatnich dwóch lat, na bardzo konkurencyjnym rynku, zwiększyliśmy audytorium Faktu w internecie z ok. 6 mln miesięcznie do prawie 10 mln (real users) – mówi Katarzyna Kozłowska, Redaktor Naczelna Dziennika Fakt. - Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pierwszorzędne zaplecze technologiczne, ale również gdyby nie oparcie decyzji redakcyjnych na coraz lepszej analizie danych. Fakt jeszcze nigdy w historii nie miał tak wielu czytelników. Znamy ich bardzo dobrze, dlatego wiemy, które artykuły najlepiej zaspokajają ich potrzebę wiedzy i rozrywki – dodaje Katarzyna Kozłowska.

Za paywallem czytelnicy znajdą wybrane artykuły z kategorii Wydarzenia, Polityka, Prawo, Pieniądze, Porady oraz archiwa wydania papierowego Faktu, dostęp do treści i wydań PDF dodatków cyklicznych Fakt TV, Dobre Chwile, Żyj Lepiej, Fakt za miastem.

Wykupując subskrypcje czytelnicy zyskują również pełny dostęp do codziennego wydania Faktu, wraz z dodatkami, w formacie PDF.

- Uruchomienie Faktu w subskrypcji cyfrowej jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej strategii płatnych treści. Forbes i Newsweek w tym modelu są już dostępne na rynku od ubiegłego roku i jesteśmy z ich rozwoju zadowoleni, a nowoczesne narzędzia technologiczne oraz ekonomia subskrypcji, w której obecnie żyjemy, pozwala nam z optymizmem planować ich rozwój – mówi Tomasz Gaweł, dyrektor zarządzający płatnych treści Ringier Axel Springer Polska.

Pierwszy miesiąc subskrypcji dla nowych klientów serwisu Faktu kosztuje 1 zł.

Każdy kolejny będzie dostępny dla użytkowników w cenie 14,90 zł.

Powstanie usługi subskrypcyjnej Fakt24.pl oparte jest na integracji cyfrowej platformy wydawniczej Ring Publishing, na której wydawane są zarówno Fakt24.pl, jaki i Forbes oraz Newsweek, z platformą Piano, dostarczającą usługę zarządzania treściami płatnymi (paid content).

Ring Publishing to kompleksowa cyfrowa platforma wydawnicza obsługująca cały proces tworzenia, publikowania i monitorowania treści. Dzięki automatyzacji i wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów, wspiera monetyzację treści i angażowanie użytkowników. Jest wykorzystywana w 11 krajach i obsługuje 40 milionów użytkowników. Daje też możliwość integracji z innymi sprawdzonymi usługami dla wydawców.