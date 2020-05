"Zabawa w chowanego", film braci Sekielskich w Internecie ma już ponad 4,2 mln wyświetleń

Zabawa w chowanego - film braci Sekielskich na YouTub'ie

Drugi firm braci Sekielskich o pedofilii w kościele podbija Internet. Zaledwie w kilka dni od premiery, miał na YouTub'ie ponad 4,2 mln wyświetleń, 113 tys. polubień, 6,1 tys. reakcji negatywnych. Kanał "Sekielscy" ma natomiast już 263 tys. subskrypcji.

Można się było tego spodziewać. Filmy produkowane tylko do Internetu, finansowane ze zbiórek publicznych, tworzone przez profesjonalistów, a nie amatorów, szybko podbijają sieć. Tak też stało się z nowym dziełem braci Sekielskich. Temat nośny, kontrowersyjny, sukces więc murowany, choć negatywnych opinii też nie brakuje.

Promocyjnie "Zabawie w chowanego" braci Sekielskich pomogły media tradycyjne

Na kilka dni przed premierą o filmie Sekielskich mówiły wszystkie największe serwisy informacyjne w telewizjach, pisały gazety i portale. Po premierze promocja niemal się potroiła. Od piątku codziennie znaczące media mówią o produkcji. Nawet "Wiadomości" TVP informowały o produkcji, choć nie podały jej tytułu i odniosły się krytycznie.

Teraz bracia zbierają pieniądze na trzecią część, która ma koncentrować się wokół papieża Jana Pawła II. Na YouTube'ie piszą:

Kim jest Tomasz Sekielski, współtwórca "Zabawy w chowanego"

Tomasz Sekielski urodził 24 stycznia 1974 w Bydgoszczy. Jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, autorem filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i książek. Scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych: "Tylko nie mów nikomu" (2019) i "Zabawa w chowanego" (2020), które dotyczą wykorzystywania seksualnego dzieci w Kościele katolickim w Polsce i wywołały ogólnokrajową dyskusję.

Na przestrzeni lat Sekielski był związany z redakcjami TVN, TVN24, TVP1, TVP Info, Wprost, Nowej TV, Wirtualnej Polski i Onetu.

Wraz z Andrzejem Morozowskim był współgospodarzem programu Teraz my! w TVN.

W 2006 roku śledztwo dziennikarzy ujawniło rozmowy pomiędzy grupą polityków rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość i jedną z posłanek. Publikacja jego wyników doprowadziła do wybuchu tzw. afery taśmowej. Część komentatorów twierdziła, że nagrania są dowodem korupcji politycznej rządzącej partii. W 2018 roku Sekielski zapoczątkował własny kanał na YouTube.

Za swoją pracę otrzymał szereg nagród dziennikarskich, w tym Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego (2006, 2019), Grand Press (2006, 2019), Wiktora (2006, 2019), Telekamery (2007, 2008) i MediaTory (2010, 2019).

Tomasz Sekielski jest synem Krzysztofa, nauczyciela języka rosyjskiego w liceum w Bydgoszczy, również kierownika hotelu robotniczego w Bydgoskim Kombinacie Budowlanym Wschód. Jego matka była chemiczką i pracowała w Bydgoskich Zakładach Fotochemicznych „Foton”.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy. Następnie ukończył technikum budowlane. Pierwszym jego miejscem pracy było katolickie radio VOX w Bydgoszczy. Następnie został zatrudniony w Radiu Wawa. Później pracował w Radiu dla Ciebie.

W latach 1997–2006 był reporterem Faktów TVN. Relacjonował m.in. przebieg wojny w Kosowie, zatonięcie okrętu Kursk w okolicach Murmańska i prace komisji śledczej w sprawie afery Rywina. Prowadził także piątkowe wydania Kropki nad i oraz był gospodarzem i autorem programu 100 dni premiera.

Od 28 listopada 2003 wraz z Andrzejem Morozowskim prowadził najpierw piątkową audycję Kuluary, następnie przez rok codzienny program Prześwietlenie, oba w TVN24. Jesienią 2005 Sekielski wraz z Morozowskim przenieśli się na antenę TVN i do lipca 2010 prowadzili program publicystyczny Teraz my! później uzupełniony o Teraz My Dogrywka emitowany na antenie TVN24 bezpośrednio po zakończeniu Teraz my! w TVN. Od 4 listopada 2006 do 25 stycznia 2008 prowadził w TVN24 swój autorski program – był gospodarzem weekendowych wydań Magazynu 24 godziny. Od stycznia 2011 do kwietnia 2012 prowadził w TVN24 program Czarno na białym.